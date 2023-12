Minacciato il figlio di Fedez: scatta l’arresto, è successo a San Siro

Promessa mantenuta, Fedez ha risposto dopo quanto accaduto con suo figlio in campo, accompagnato da Theo Hernandez.

Di fede rossonera, spesso dichiaratosi non amante del calcio totale ma comunque di fede rossonera, il cantante e marito dell’influencer Chiara Ferragni, ha preso le difese di suo figlio e lo ha fatto affidandosi alla Polizia per quanto è accaduto in campo, nell’ultima giornata di Serie A.

In occasione di Milan-Frosinone, tra i bambini che hanno accompagnato i calciatori in campo c’era anche Leone Lucia Ferragni, primogenito di Federico Lucia appunto – in arte “Fedez” – e Chiara Ferragni. E la vicenda messa in luce sui social ha portato Fedez alla denuncia, per le minacce gravissime che si sono lette sulla piattaforma X.

Fedez, denuncia dopo le scioccanti minacce su suo figlio allo stadio

Aveva promesso attraverso una Instagram Stories pubblicata nei giorni scorsi, che si sarebbe fatto giustizia, attraverso una denuncia che è poi arrivata, per le gravissime minacce nei riguardi di suo figlio Leone.

In più occasioni Fedez e sua moglie Chiara Ferragni, si sono presentati allo stadio, ma questa volta il gesto è stato deplorevole.

Fedez ha denunciato un utente sulla piattaforma X per le minacce gravissime nei riguardi del piccolo Leone, figlio suo e di Chiara Ferragni. Di seguito, spiegato quanto accaduto in occasione di Milan-Frosinone.

“Chi spari tra i due?”: gravissime minacce al figlio di Fedez

“Hai un solo proiettile, puoi sparare solo ad uno tra Theo Hernandez e lui”. Questo il messaggio vergognoso che è apparso sui social, precisamente sulla piattaforma X – ex Twitter – con le gravissime minacce che sono state denunciate da Fedez, per quanto scritto sul figlio Leone.

Il figlio di Fedez si trovava in compagnia di Theo Hernandez, nella foto che è stata pubblicata da un utente che è stato denunciato, con Fedez che quest’oggi ha pubblicato il fascicolo che ha messo a verbale la segnalazione sull’idiozia che è stata messa sui social. Un gesto che fa rumore quello di Fedez che, per salvaguardare suo figlio Leone, ha deciso di denunciare chi ha scritto un messaggio così deplorevole, nei riguardi di un bambino.

“Una promessa è una promessa”: il messaggio di Fedez sui social

Il messaggio di Fedez sui social arriva in merito alla denuncia all’utente che ha minacciato suo figlio Leone. Probabilmente, su una piattaforma dove con leggerezza si pubblica qualsiasi cosa, a qualcuno farà meno ridere pubblicare post di un certo tipo, di fronte a quello che potrebbe rischiare ora l’utente stesso che potrebbe non cavarsela con una semplice multa, facendo scattare invece l’arresto qualora la Polizia dovesse valutare così il malintenzionato.