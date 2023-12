Nuovi aggiornamenti riguardo la cessione del club italiano: una vecchia conoscenza torna come presidente, ecco tutti i dettagli sulla data del closing.

Svolta inaspettata e sorprendete per la società che è pronta a passare nelle mani del nuovo gruppo italiano. Ecco le ultimissime sulla data del closing, c’è l’annuncio che spiazza i tifosi che adesso si attendono grandi novità da parte della nuova dirigenza che avrà il compito di risollevare l’ambiente e conquistare la salvezza.

La notizia è confermata, l’attuale presidente ha raggiunto un accordo con una vecchia conoscenza del calcio italiano. A distanza di anni, torna a dirigere una squadra di calcio. Entro metà della prossima settimana è previsto il closing con la nuova società che è pronta a guidare la squadra anche in vista del prossimo calciomercato di gennaio 2024, che si preannuncia davvero scoppiettante visto che c’è la categoria da salvare.

Un club cambia proprietà, torna un vecchio dirigente

Deciso il futuro del club italiano che è pronto a cambiare proprietà e passare nelle mani di un esperta figura del calcio, che ha scritto pagine importanti della storia recente di un club siciliano.

A sorpresa infatti, il futuro del Novara sarà nelle mani di Pietro Lo Monaco che ha raggiunto l’accordo per l’acquisto del club da Massimo Ferranti. Il dirigente ex Catania, insieme ad un gruppo di imprenditori ancora top secret, ha chiuso l’intesa e comprato la storica squadra piemontese che adesso dovrà lottare per non retrocedere in Serie D.

Massimo Ferranti ha trovato il gruppo giusto per cedere il Novara, che naviga attualmente nelle zone basse della Serie C. L’imprenditore cercava da tempo nuovi investitori che sembra aver trovato con Pietro Lo Monaco che torna nel mondo del calcio a distanza di anni, nel ruolo di presidente o capo cordata.

Pietro Lo Monaco compra il Novara, c’è la data del closing

A fare il punto riguardo la trattativa per la cessione del Novara a Pietro Lo Monaco è Novara.IamCalcio che ha svelato anche la data del closing. L’uomo di calcio, che rappresenta un gruppo di imprenditori, comprerà il 100% delle quote da Ferranti che lascerà in maniera definitiva. Le parti hanno trovato l’accordo nelle ultime settimane con il contratto che sarà stipulato nella giornata di oggi. Tutti gli adempimenti dell’ultimo bimestre saranno a carico della nuova società. La data del closing per la cessione del Novara a Pietro Lo Monaco è fissata tra l’11 e il 14 dicembre 2023 con il dirigente che si metterà subito a lavoro per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Giacomo Gattuso, che sarà riconfermato al suo posto.