Inter, Lautaro rinnova ma con clausola: può liberarsi così

Aggiornamenti di calciomercato sul rinnovo dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez: decisione clamorosa dell’argentino.

Protagonista di queste ultime stagioni all’Inter, Lautaro Martinez è diventato un punto di riferimento per la rosa di Simone Inzaghi. Ecco perché il tecnico vuole evitare strani ribaltoni e sta spingendo la società a rinnovare il contratto dell’attaccante, che è sempre un obiettivo di mercato di tantissime società straniere. Svelata la decisione dell’argentino che ha fatto una scelta importante per il suo futuro.

Lautaro è sempre rimasto all’Inter: lo farà anche in futuro? Ecco la decisione dell’argentino che ssembrava vicino al Barcellona, nell’estate 2020, fortemente voluto dal suo connazionale Lionel Messi, con cui ha vinto successivamente la Coppa del Mondo in Qatar. Poi accostato al Real Madrid, con Florentino Perez alla ricerca di un top in avanti come alternativa a Karim Benzenza. E, infine, lo scorso anno le sirene dell’Arabia Saudita che hanno suonato anche per lui con Lautaro che ha sempre messo da parte l’aspetto economico per legarsi ai nerazzurri.

Rinnovo Lautaro Martinez Inter, nuove indiscrezioni

Prolungamento all’inizio del 2024? Nuovi aggiornamenti riguardo la notizia relativa al rinnovo con l’Inter di Lautaro Martinez. La società è in contatto con il suo entourage per trovare la quadra e favorire questa operazione di mercato, la più importante della stagione e che può segnare il futuro del club nerazzurro.

Ecco la decisione di Lautaro Martinez riguardo il rinnovo con l’Inter fino al 2028. E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo la trattativa per il prolungamento del calciatore argentino che così arriverebbe a superare i dieci anni con la maglia dei nerazzurri, diventato uno dei più longevi della storia dell’Inter.

Le parti sono a lavoro per un contratto da 7 milioni a stagione, che farebbe di Lautaro Martinez il più pagato della rosa nerazzurra. Ma all’interno del nuovo accordo è previsto anche una clausola rescissoria? Ecco le ultime notizie.

Inter: Lautaro rinnova, c’è l’inserimento della clausola?

Ad oggi non ci sono notizie certe riguardo il prossimo contratto che Lautaro Martinez intende firmare con l’Inter. L’attaccante argentino è pronto a rinnovare senza guardare agli aspetti economici, che riguardano l’inserimento di una clausola rescissoria. La volontà del club nerazzurro è quella di tenersi stretto il proprio gioiello ed è per questa ragione che nel nuovo contratto non è previsto l’inserimento di una clausola. Ad oggi sono queste le indicazioni della società con Marotta pronto a fare di Lautaro una bandiera dell’Inter senza correre rischi di perderlo anche perché, con il mercato attuale, ogni club straniera avrebbe la possibilità di pagare qualunque cifre della clausola.