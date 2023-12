Serie A: allenatore squalificato, la decisione

Squalifica per un top allenatore di Serie A in merito a quello che è accaduto nell’ultima partita stagione di campionato. L’ultimo turno ha messo in evidenza tanti risultati importanti e alcuni a sorpresa. Ora arrivano aggiornamenti in merito alle conseguenze che dovrà affrontare il tecnico.

Momento difficile per il tecnico e la squadra che ora dovranno provare a dare il massimo nelle prossime partite per dimostrare che si può ottenere qualcosa di importante anche non essendo uniti.

Perché la Federazione è pronta a dare il responso ufficiale in merito a quello che è accaduto, dove ci sono state come al solito tante polemiche, ma alcune che avrebbero superato il limite della tollerabilità.

Serie A: allenatore squalificato dopo le polemiche

E’ stato un week end particolare lo scorso in Italia dove ci sono state tante polemiche per alcuni risultati e decisioni che sono state prese dagli arbitri in Serie A in occasione di alcune situazioni che si sono venute a creare. Adesso ci sono degli aggiornamenti in merito alla scelta che potrebbe essere fatta per quanto riguarda la squalifica verso uno degli allenatori coinvolti.

Perché tra le grandi critiche delle partite di Serie A spuntano fuori poi le reazioni e i comportamenti di Mourinho e Thiago Motta su tutti, i due allenatori che rischiano di più per quanto accaduto in Italia durante e dopo le partite. Sarebbe volata qualche parola di troppo e per questo motivo che si aspetta ora una possibile squalifica confermata dopo le prime voci.

Bologna: la decisione su Thiago Motta

La decisione su una squalifica per Thiago Motta può arrivare da un momento all’altro. Secondo le ultime notizie sarebbe in arrivo la scelta di andare a deferire l’allenatore del Bologna dopo quanto accaduto contro la partita col Lecce.

La Procura Federale ha aperto un procedimento per le dichiarazioni forti di Thiago Motta nei confronti Var e della direzione arbitrale in occasione del pareggio Lecce Bologna di 1-1 con il gol al 100′ minuto della squadra di casa in pienissimo recupero.

Bologna: Grassani difende Thiago Motta

Si occuperà l’avvocato Mattia Grassani a difendere Thiago Motta da una possibile squalifica che può essere scontata nella prossima partita dopo la decisione, che può arrivare anche dopo le prossime 3 partite con Salernitana, Roma e Atalanta. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda del tecnico.