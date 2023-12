UFFICIALE, salta un’altra panchina: è stato esonerato

Ultima sconfitta in casa decisiva, decisione quasi obbligatoria per la società: l’allenatore saluta la squadra dopo più di un anno

Non è solo la Serie A a sperimentare esoneri o dimissioni a causa di risultati in campo spesso e volentieri scialbi e incolori. Anche la Serie B dimostra ogni tanto di essere un torneo tritacarne, sia per gli allenatori emergenti che per quelli navigati ed esperti.

Nessuno può dirsi completamente al sicuro in un campionato come quello cadetto, noto appunto per il numero elevato di esoneri collezionati in un’intera stagione. Questa volta tocca a un club che la scorsa stagione ha stupito tutti arrivando a giocarsi la Serie A partecipando ai Play Off.

Un risultato importante per una squadra in ascesa come il Südtirol e che ha spinto la dirigenza a confermare il tecnico anche per la stagione in corso. Tuttavia, quest’anno le cose si sono messe piuttosto male, con i bolzanesi che in questo momento sono fermi al tredicesimo posto, a dieci punti di distanza dal quarto posto occupato dal Catanzaro.

Serie B, Pierpaolo Bisoli saluta il Südtirol: al suo posto pronto Federico Valente

L’ultimo ko in casa contro il Como allenato da Cesc Fabregas è stato solo l’ultimo risultato negativo di un cammino fin qui abbastanza tortuoso. La rete dei comaschi a firma di Oliver Abildgaard ha condannato Pierpaolo Bisoli, ormai ex allenatore dei altoatesini, che l’anno scorso stupì mezza Italia per i grandi risultati ottenuti nel campionato cadetto.

Dirigenza e tifosi speravano in un bis in questa stagione, ma le cose si sono complicate sin dall’inizio: l’ultima vittoria dei tirolesi risale allo scorso 28 ottobre, al successo in casa contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Da lì in poi solo pareggi e sconfitte, fino all’ultimo ko incassato sotto i colpi del sorprendente Como terzo in classifica.

La società, tramite un comunicato stampa, ha reso pubblica la separazione dal tecnico bolognese ringraziandolo comunque per gli ottimi risultati raggiunti nella stagione 2022/2023. Al contempo, ha anche annunciato il nuovo allenatore, ossia Federico Valente, attuale tecnico della primavera del Südtirol che milita nel campionato ‘Primavera 2’, che ha dimostrato ottime qualità in un torneo non facile e in cui bisogna fare i conti con i giovani.

L’esordio del nuovo tecnico avverrà il prossimo sabato 8 dicembre al San Nicola di Bari. Si prospetta già una gara decisiva per le sorti degli altoatesini.