Juve: arriva Anguissa, stanno chiudendo lo scambio

Giuntoli tratta a sorpresa con il Napoli per portare alla Juventus Anguissa, ecco le ultimissime sullo scambio che potrebbe favorire anche gli azzurri.

Juventus Napoli anche sul mercato: è questa la bomba lanciata dal noto quotidiano sportivo italiano, relativa al possibile scambio per Zambo Anguissa. Intreccio particolare per potare alla corte di Allegri il possente centrocampista camerunense, che a gennaio sarà impegnato con la sua Nazionale in Coppa d’Africa.

Scoperta di Cristiano Giuntoli, che lo prese in prestito dal Fulham nel 2021 tra lo scetticismo generale dell’ambiente, l’ex Marsiglia s’è saputo far valere ed è stato un perno principale dello Scudetto napoletano. Adesso il suo futuro può essere lontano dalla Campania: sulle tracce di Anguissa c’è la Juventus che può prenderlo grazie ad uno scambio.

Calciomercato Juve Anguissa, nome a sorpresa per il centrocampo: sondaggio per il napoletano

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a lanciare la notizia relativa al possibile trasferimento alla Juventus di Anguissa. Uno scenario clamoroso che potrebbe concretizzarsi nel corso della prossima sessione di calciomercato, in programma a gennaio 2024.

Pupillo di Cristiano Giuntoli, il calciatore può lasciare Napoli grazie ad uno scambio con il dirigente bianconero pronto a rinforzare la rosa della Juve con Frank Zambo Anguissa. Anche se ha una clausola da 45 milioni di euro, valida solo per l’estero, il Napoli in Italia non è intenzionato a cederlo a cifre inferiori e potrebbe accontentarsi anche di qualche contropartita tecnica, visto che a gennaio dovrà rinforzare la rosa di Mazzarri con almeno due elementi. Le alternative alla Juve non mancano ma l’ultima idea di Giuntoli per il centrocampo porta direttamente a Frank Anguissa del Napoli.

L’affare tra Napoli e Juventus per Anguissa può chiudersi grazie ad uno scambio.

Scambio Juve Napoli per Anguissa, i nomi sul piatto

Cristiano Giuntoli potrebbe sfruttare una serie di giocatori, presenti all’interno dell’organico bianconero, per abbassare la parte cash dei 45 milioni richiesti dal Napoli per Anguissa. Nella lista ci sono: Alex Sandro, Rugani, Mckennie, Iling Junior e Milik. Sono questi, infatti, i calciatori che possono andare al Napoli nell’ambito dell’affare che può portare alla Juventus Frank Anguissa che, a sorpresa, è stato inserito nella lista dei giocatori che interessano a Cristiano Giuntoli. Il ds, dopo averlo portato in Italia al Napoli nel 2021, è pronto a puntare nuovamente sul camerunense alla Juventus. Nonostante la ferma volontà degli azzurri di non cederlo alla Vecchia Signora, De Laurentiis potrebbe prendere in considerazione una buona offerta con soldi più contropartita tecnica da aggiungere alla rosa del Napoli, che a gennaio dovrà intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri. Per il momento si tratta solo di un semplice sondaggi, da capire se le due dirigenze andranno avanti nei contatti e in che modalità. Ciò che è certo è l’avvio imminente del calciomercato che, in parte, è già iniziato.