35 milioni e colpo in arrivo: tifosi del Napoli in estasi

Il Napoli targato Mazzarri può rendersi protagonista di un acquisto in Serie A che manderebbe in estasi i suoi tifosi: colpo da 35 milioni

Nel calcio si può sbagliare, l’importante è attivarsi subito per cercare di rimediare agli errori commessi. Il Napoli, evidentemente, non ha gestito nel migliore dei modi l’ultima sessione estiva di calciomercato.

L’intenzione di De Laurentiis è stata perlopiù cambiare il meno possibile, ma il club partenopeo ha perso dei pezzi assai rilevanti dopo la conquista del terzo Scudetto. Il riferimento, in tal senso, è anche a Kim, che rappresentava la colonna portante della retroguardia guidata da Luciano Spalletti.

Di certo non sarebbe stato semplice sostituire uno come il centrale sudcoreano, però i tifosi si aspettavano un maggior sforzo da parte della società. Alla fine la scelta è ricaduta su Natan, ma finora il rendimento del talento brasiliano all’interno del rettangolo verde di gioco è assai deludente. In questo momento il reparto difensivo degli azzurri non dà sufficienti garanzie, manca palesemente una pedina di qualità superiore alla media.

Ragion per cui la dirigenza capitanata dal direttore sportivo Mauro Meluso sta tenendo i radar accesi sul fronte calciomercato, con lo scopo di trovare ghiotte occasioni. Chiaramente il mirino dei campani punta anche in Serie A, dove milita qualche gioiello estremamente interessante. Il campionato italiano ha meno da offrire rispetto alla Premier o alla Liga spagnola.

Il Napoli fa sul serio per Scalvini: 35 milioni e firma

Nonostante ciò, di calciatori allettanti ce ne sono eccome dentro ai nostri confini. E nella categoria di coloro che spiccano maggiormente rientra di sicuro Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. L’ex Brescia ha le potenzialità per arrivare ad altissimi livelli, tant’è che a soli 19 anni è già un punto di riferimento della nazionale.

Le sue doti decisamente fuori dal comune non si discutono. Inoltre, grazie al prezioso lavoro di Gasperini, Scalvini potrebbe crescere ulteriormente nell’arco della stagione in corso. Il talento azzurro presenta ampi margini di miglioramento, non a caso si registra una folta concorrenza per l’acquisto del gioiellino di casa Atalanta.

Il centrale di Chiari piace parecchio sia all’Inter capolista che alla Juventus. E non è tutto, perché anche il Bayern Monaco sarebbe particolarmente attratto da tale opzione. La ‘Bild’ ha riferito che i bavaresi vorrebbero farsi avanti concretamente, dopo aver seguito Scalvini già l’anno scorso.

Il Napoli, dal canto suo, studia una strategia che possa permettergli di bruciare le altre pretendenti. Aggiungiamo che ora il prezzo di Scalvini è un po’ più basso e si attesta intorno ai 35 milioni di euro. La scadenza del contratto con l’Atalanta, invece, è prevista per il 30 giugno del 2027. Di conseguenza, il destino del ragazzo è nelle mani della ‘Dea’.