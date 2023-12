Ambra in intimo è mozzafiato: visione rovente

By

Ambra Angiolini, bellissima e di grande sensualità. L’ultimo scatto ha mandato in visibilio i suoi fan.

Sono state settimane davvero frenetiche per Ambra Angiolini e per tutti i giudici di ‘X-Factor’. Stiamo parlando di uno dei programmi più seguiti nel mondo della televisioni, e proprio per questo tendente a diventare virale quando esplode la polemica.

Ed è accaduto esattamente questo nelle scorse settimane, quando Morgan (ormai ex giudice del programma) ha deciso di non mandarle a dire praticamente a nessuno, nemmeno a quelli che erano i suoi colleghi di scrivania.

E cosi il cantautore ha lanciato frecciate un po’ a chiunque, citando la depressione di Fedez, andando a punzecchiare addirittura anche Annalisa e la sua ‘Bellissima’, definita dallo stesso Morgan una canzone banale sotto il punto di vista musicale. Poi frecciate alla conduttrice Francesca Michielin e non si è salvato nemmeno l’altro giudice, Dargen D’amico.

Tutto questo ha anche portato all’allontanamento dello stesso Morgan. ‘Sky’ e ‘Fremantle’, infatti, hanno deciso di allontanarlo per dei comportamenti che sono stati definiti ‘incompatibili’ con quella che è l’essenza del programma. Da qui, chiaramente, la polemica non si è di certo placata, anche se nessuno è tornato sui suoi passi.

Ambra Angiolini, che scatto sui social: le polemiche sono un ricordo…

Chiaro che anche Ambra sia stata toccata in maniera importante da tutta quella che è stata la polemica legata a Morgan. Per quest’ultimo, infatti, le porte del programma si sono chiuse anche per quella che fu una discussione molto accesa avuta con la Angiolini al tavolo di ‘X-Factor’ e ripresa anche dalle telecamere durante un momento di fuori onda.

Vedremo se da qui alla fine ci saranno altre punzecchiate dalle parti. Nel frattempo, Ambra si gode il prosieguo della sua esperienza e continua a condividere tantissime cosi anche attraverso il suo account Instagram. Sulla piattaforma, infatti, la Angiolini è seguita da tantissime persone che continuano a metterle tantissimi like.

In una delle ultime foto pubblicate dalla showgirl, tra l’altro, sono emersi tantissimi like e commenti da parte del pubblico di Ambra. Il motivo? La bella giudice di ‘X-Factor’ si è fatta immortalare nella solita forma smagliante probabilmente in uno scatto rubato nel dietro le quinte proprio del programma targato ‘Sky’.

Tantissimi i commenti per Ambra e per la sensualità che ancora una volta ha lasciato trasparire proprio da questo scatto su Instagram. “Ci vuole tempo per ‘restare’ ed il tempo non mente mai”, ha scritto ancora la Angiolini nella didascalia.