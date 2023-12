Berrettini choc, l’ultima novità fa malissimo: tifosi quasi increduli

Ennesimo brutto colpo per Matteo Berrettini: i tifosi restano senza parole, l’ultima novità è umiliante per il finalista di Wimbledon 2021.

L’annus horribilis di Matteo Berrettini è finalmente giunto al termine. L’ex numero uno d’Italia e numero sei del mondo ha mandato in archivio, con l’abbraccio dei suoi compagni di squadra in Davis, una delle stagioni più difficili della sua vita. L’ultimo duro colpo, però, il 2023 glielo ha voluto riservare proprio sul finale. E stavolta il rospo è stato difficile da digerire per tutti i suoi tifosi.

Non c’è distrazione che tenga, non c’è storia d’amore, per quanto coinvolgente, che possa giustificare quanto accaduto nella stagione appena conclusa. Melissa Satta non c’entra nulla con i risultati ottenuti dall’ex finalista di Wimbledon. Berrettini può forse appellarsi alla cattiva sorte, a una serie di infortuni che non gli ha mai permesso di trovare continuità in questo 2023. Il risultato è però ben peggiore di quanto ci si potesse aspettare.

Per un giocatore che, fino a poco più di un anno fa, poteva competere per la vittoria in quasi tutti i tornei, e non scendeva in campo con alcun timore anche davanti ai big del circuito, come Alcaraz, Medvedev o addirittura Djokovic, accettare ciò che è successo è doveroso ma umiliante. E adesso è necessaria una scossa per riuscire a risollevarsi dopo un crollo di questo tipo.

Brutto colpo per Matteo Berrettini: nessun italiano ha fatto peggio di lui

Nel 2023 non c’è stato giocatore della truppa azzurra ad aver fatto peggio di Berrettini. Può sembrare incredibile, ma è vero. Anche il tanto vituperato Fognini, incappato a 36 anni in una delle stagioni più complicate della sua carriera, è riuscito in qualche modo, con un paio di buoni tornei disputati negli ultimi mesi, a ridurre il danno.

Se il tennista di Arma di Taggia ha quindi concluso la propria stagione con una perdita di 52 posti nel ranking rispetto al 2022, Matteo è andato ben oltre: il suo crollo è stato verticale. Di posizioni il giocatore romano ne ha perse ben 76, scivolando dal 16esimo al 92esimo posto in soli dodici mesi.

Urge voltare pagina, urge ritrovare non solo qualche vittoria importante, ma anche una condizione fisica quanto meno accettabile, oltre che nuove motivazioni, dopo aver vissuto un paio di stagioni da top player del circuito Atp.

Anche per questo motivo Berrettini nelle scorse settimane ha annunciato il ‘divorzio’ dal suo storico coach, Vincenzo Santopadre. Non si conosce ancora il nome ufficiale del sostituto (il favorito dovrebbe essere Thomas Enqvist), ma il segnale è chiaro: nel 2024 in campo vedremo un nuovo Berrettini. E la speranza di tutti i tifosi italiani è che possa essere almeno avvicinabile a quel ‘martello’ che ha fatto per un periodo tremare i migliori giocatori del circuito.