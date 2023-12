Calciomercato Inter, colpo in difesa: l’annuncio conferma tutto

Nel mentre rimbombano incessanti le dichiarazioni di Lautaro Martinez in merito ad un suo, praticamente imminente, rinnovo con l’Inter, è arrivato anche l’annuncio di un difensore che potrebbe cambiare i piani del club nerazzurro in vista del prossimo calciomercato invernale.

Con la lunga assenza di Stefan de Vrij e Pavard Marotta ha l’obbligo di andare ad intervenire in quella zona di campo a gennaio, ed a fronte di quanto trapelato nessuno esclude che l’Inter alla fine decida di investire proprio sul difensore, andando così a chiudere un colpo in difesa di spessore, considerata anche la concorrenza che da tempo c’è sul giocatore.

Occhio però, bisogna stringere i tempi, visto che ci potrebbe essere l’inserimento di un’altra big di Serie A in queste, eventuali, trattative.

Il difensore chiama l’Inter: possibile affare a gennaio?

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che potrebbe riservare più sorprese di quanto effettivamente ci si possa aspettare. In una recente uscita pubblica, infatti, il difensore ha difatti servito un assist al Biscione in vista di gennaio, definendo il club meneghino uno dei migliori al mondo, oltre che una società per la quale avrebbe piacere di giocare per compiere un importante upgrade in carriera.

Nessuno esclude, a fronte di questo, Oumar Solet possa nel prossimo calciomercato diventare un obiettivo in difesa per l’Inter, che volente o dolente dovrà andare ad intervenire in quella zona di campo. Il francese, attualmente in forze al Salisburgo, si è messo in mostra nella doppia sfida di Champions League contro il nerazzurri, club del quale ha così parlato ai microfoni di GOAL:

“L’Inter è tra le migliori al mondo, oltre che una delle favorite per la vittoria finale di questa Champions League. Giocare contro di loro a San Siro è stato stupendo, avremmo meritato di vincere noi, ma nutro grande rispetto nei loro confronti“.

Inter e Roma: Solet strizza l’occhio a Mourinho

Oltre ad omaggiare degli giusti meriti l’Inter, Oumar Solet ha anche decisamente strizzato l’occhio nei confronti di José Mourinho, iniziando a far fantasticare i tifosi della Roma, ai quali non potrebbe far altro che piacere avere in squadra un difensore come il francese.

A GOAL, infatti, il centrale del Salisburgo ha così parlato dello Special One, stupendo tutti: “Mourinho è uno di quegli allenatori che i giocatori giovani li sprona e li aiuta. Con un tecnico coì puoi solo migliorare, e Kristiansen può avere questo privilegio“.

Calciomercato: Solet annuncia il suo futuro

Nella lunga intervista rilasciata a GOAL, Oumar Solet ha sfruttato l’occasione per mettere in chiaro anche quello che sarà il suo futuro. Il difensore del Salisburgo ha infatti detto: “Voglio crescere come giocatore, e sono pronto per il salto in una big. Premier League? Non solo, sono aperto a tutte le leghe“.