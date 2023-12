Serie A: il nuovo difensore arriva dall’Atletico Madrid, la destinazione

È arrivato l’annuncio sul mancato rinnovo del difensore dell’Atletico Madrid che potrebbe finire dunque in Serie A.

La notizia riguarda appunto uno dei calciatori che, tra le idee passate di calciomercato per la Serie A, si ritroverà presumibilmente nel 2024 come colpo a costo zero di uno dei principali club italiani.

Sono state diverse le squadre che lo hanno seguito e, a quanto pare, il difensore spagnolo non è in Liga che proseguirà la sua carriera. Al contrario, l’addio sarà sia all’Atletico che a Madrid, con i Blancos che avevano pensato di “scipparlo” ai Colchoneros, ma senza successo a quanto pare, con la possibile destinazione in Serie A.

Calciomercato: occasione dall’Atletico Madrid, a costo zero nel 2024

Il difensore dell’Atletico Madrid ha avuto tutta la trafila tra le giovanili del Real Madrid, per poi ritrovarsi ad essere uno degli elementi principali della formazione titolare del Colchoneros.

Non sarà al Real che tornerà, secondo quelle che sono le indiscrezioni di calciomercato dalla Spagna, ma il futuro del centrale spagnolo potrebbe essere in Italia.

Come riportato dal collega ed esperto di calciomercato in Italia, Nicolò Schira, Mario Hermoso non rinnoverà i suoi accordi contrattuali con l’Atletico Madrid. Il difensore iberico sarà uno degli oggetti del desiderio per l’estate del 2024, considerando la possibilità di accordarsi con lui a parametro zero a partire da gennaio.

Mario Hermoso in Serie A, arriverebbe gratis: la destinazione

Sono state diverse le società che si sono interessate e mosse per Mario Hermoso, per quanto riguarda il calciomercato in Serie A.

In passato c’è stata l’Inter, ora sembra potersi muovere il Napoli, ma c’è un club in particolare che potrebbe finire sul difensore iberico. Si tratta della Juventus che, per il 2024, preleverebbe Mario Hermoso dall’Atletico Madrid andando dritto sul classe ’95 per dare a Max Allegri o a chi ci sarà in panchina un elemento di spicco e di esperienza per la propria difesa.

Ultime su Mario Hermoso: c’è concorrenza fitta in Serie A

Secondo quanto riportato dalla Spagna, ci sarebbe concorrenza fitta su Mario Hermoso, difensore spagnolo che piace non solo alla Juventus, ma alle diverse big di Serie A. Oltre alla Juventus c’è l’interesse di Inter e Roma tra le altre, non dimenticando la posizione di Milan e Napoli, altri club che vanno a caccia di nuovi innesti in difesa considerando quella che è la situazione legata non solo agli infortunati, ma pure alle opzioni future per la rivoluzione nel proprio organico.