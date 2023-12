Napoli: non solo Anguissa, doppio tradimento con destinazione in Serie A

Niente rinnovo e doppio tradimento al Napoli, secondo quelle che sono le notizie di calciomercato in prima pagina.

Questa mattina quasi tutti i principali quotidiani italiani hanno trattato il tema sul rinnovo che riguarda il fuoriclasse del Napoli che, nonostante i diversi annunci fatti da De Laurentiis, si trova coinvolto appunto tra le voci di calciomercato per una delle principali squadre italiane.

Il Napoli non se la sta passando benissimo in campionato e le principali squadre artefici della lotta Scudetto in questa stagione, proprio per “scippare” il titolo al Napoli in questo campionato, sono pronte a prendere non solo Anguissa, facendo compiere a lui e ad un altro dei suoi eroi dello Scudetto un doppio tradimento sportivo.

Doppio tradimento al Napoli: non solo Anguissa in una rivale

Il calciomercato sta entrando già nel vivo, nonostante manchi ancora qualche settimana per quello invernale.

C’è chi ragiona in ottica futura, guardando in casa degli attuali campioni d’Italia in carica che avrebbero voglia di costruire comunque un’ossatura importante, per tornare presto a lottare ai vertici, come accadde nella passata stagione con Luciano Spalletti.

Diversi quotidiani e in particolar modo Tuttosport e Il Corriere dello Sport, questa mattina, hanno analizzato quella che è la situazione legata a Piotr Zielinski, calciatore che rischia di non rinnovare con il Napoli. E, senza rinnovo, c’è sempre l’attenzione di Beppe Marotta, per quella che è un’operazione che può entrare nel vivo adesso. Il motivo? L’inserimento negli affari di Cristiano Giuntoli, dalla Juventus.

Mercato Napoli: Zielinski può dire addio, Juventus e Inter pronte nel 2024

Juventus e Inter risultano pronte nel 2024 per convincere Piotr Zielinski a trasferirsi. Non è una novità, come spiegano i colleghi de Il Corriere dello Sport, quella di vedere Beppe Marotta mettersi da ostacolo in quello che è il potenziale rinnovo di Zielinski con il Napoli, riuscendo a convincere poi il calciatore a unirsi a costo zero al club, così come accadde in passato con De Vrij, Calhanoglu e molti altri degli innesti a parametro zero della sua Inter.

E a spingere Marotta a concludere quanto prima l’affare, è Cristiano Giuntoli. L’ex ds del Napoli, attualmente artefice della Juventus del presente e del futuro, ha intenzione di portare sia Anguissa che Zielinski in bianconero, facendo consumare in casa Napoli un doppio tradimento.

Rivoluzione Napoli: Zielinski e Anguissa possono lasciare

Anguissa anche dunque potrebbe lasciare il Napoli, sempre per mano di una delle rivali che è piombata su Zielinski. A differenza del polacco però, il centrocampista ex Fulham e Marsiglia tra le altre, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2025. Ma anche per lui il rinnovo sembra cosa al momento ferma e chi lo portò al Napoli, vorrebbe convincere gli azzurri a cederlo: è Cristiano Giuntoli per la Juventus.