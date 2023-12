Calciomercato: Donnarumma via dal PSG, ribaltone dalla Francia

Ribaltone dalla Francia, con annuncio da parte dell’agente di Gigio Donnarumma, per quanto riguarda il suo futuro.

Il suo addio dal Paris Saint-Germain è il tema centrale per i rumors che sono emersi sul suo futuro, con Luciano Spalletti che attraverso le sue dichiarazioni ha messo pure in guardia l’estremo difensore della Nazionale e del club della Torre Eiffel, per le prestazioni non ottimali che sta fornendo in Ligue 1.

L’ultimo episodio che ha fatto inferocire e non poco i tifosi del PSG, che hanno chiesto a gran voce il ritorno in campo di Keylor Navas come nuovo titolare del club, ha messo in luce la situazione che riguarda appunto Donnarumma, finito al centro non solo delle critiche, ma anche dei rumors di calciomercato che lo accostano nuovamente alla Serie A.

Calciomercato: addio Donnarumma dal PSG, la notizia sul futuro

La notizia sul futuro di Gigio Donnarumma è tra le colonne di uno dei principali quotidiani italiani che, questa mattina, ha parlato con Enzo Raiola di quello che è il tema caldo legato al portiere della Nazionale.

È finito al centro delle critiche il portiere ex Milan, per una prima parte di stagione non all’altezza delle aspettative, secondo quello che è l’elevato tasso tecnico di Gigio Donnarumma.

A parlare di lui dunque è stato Enzo Raiola, agente appunto di Donnarumma, che ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro al Paris Saint-Germain dopo la fuga di notizie che c’è stata sul portiere italiano.

Enzo Raiola, annuncio su Donnarumma: l’intervista all’agente

Ai microfoni de Il Corriere dello Sport ha parlato Enzo Raiola, agente tra gli altri di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del PSG e della Nazionale italiana non sta vivendo un periodo sereno tra i pali del Parco dei Principi e, quelle che seguono, sono le parole chiare del suo agente: “Sinceramente sono contento che si sia creato casino intorno a lui. Capisco che se capita a lui, è un evento raro, quasi come la cometa di Halley. Espulso sì, ma dopo 400 gare da professionista e allora facciamo che se ne parli. Sapete a quando risaliva l’ultimo rosso? Quando giocava il Viareggio, a 15 anni. Lui è serenissimo. Ha giocato 25 partite e a volte in situazioni ambientali non felici, ogni partita è decisiva tra Champions e Nazionale”. Ribadisce dunque, l’agente di Donnarumma, la serenità del suo assistito. Ma a quanto pare c’è chi non è sereno e, questo, sembra essere proprio il PSG.

Ultime su Donnarumma: il PSG pensa al prestito

Il PSG, dal canto proprio, pensa di spedire Gigio Donnarumma in prestito secco, magari in Serie A per dargli modo di ritrovarsi. Qualora l’esperienza dovesse risultare finita, la “scuderia Raiola” spingerà per una cessione a titolo definitivo, ma magari in uno del club più importanti al mondo. Sulle tracce di Donnarumma resta vivo l’interesse del Manchester United e del Real Madrid.