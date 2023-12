Cecilia Rodriguez è una meraviglia: il costume è strettissimo, che bomba

By

Cecilia Rodriguez in forma smagliante, le ultime immagini in costume mandano il web in delirio totale: che sensualità

Si può ben dire ormai, senza timore di essere smentiti, che Cecilia Rodriguez ha compiuto la scalata fino a giungere tra le modelle ai primi posti nel mondo per eleganza e sensualità. La showgirl argentina ha una bellezza che è diventata un autentico marchio di fabbrica e la sua immagine è ovunque, suscitando sempre lo stesso effetto nel cuore dei tantissimi ammiratori.

La sorella di Belen è riuscita a ripercorrere le sue orme, facendosi notare per classe ed eleganza seducente. Un lungo percorso che l’ha portata, oggi, a essere uno dei volti più richiesti da tantissimi brand prestigiosi. Sta raccogliendo soddisfazioni in serie, la ‘Chechu’, personaggio televisivo di spicco, influencer, volto noto che strappa applausi dovunque vada e qualsiasi cosa faccia.

A 33 anni, Cecilia è nel pieno della sua carriera e anche la sua vita privata va a gonfie vele. Sempre più innamorati lei e il suo Ignazio Moser, che fanno coppia fissa da anni e a questo punto sono in vista del matrimonio, un evento che la community social attende spasmodicamente e che se si verificasse nel 2024 sarebbe probabilmente uno dei momenti più glam del nuovo anno.

Cecilia Rodriguez, il selfie sul set è bollente: bikini esagerato, curve e silhouette da infarto

Intanto, Cecilia sta chiudendo quest’anno alla grande, a suon di scatti a dir poco roboanti. Impossibile rimanere indifferenti. Tra i tanti shooting che la stanno vedendo protagonista in questo periodo, ritorna quello per la celebre marca di costumi che viene pubblicizzata spesso e volentieri insieme a sua sorella Belen.

Al punto che tanti attendono gli scatti congiunti della nuova collezione. Nel frattempo, ci godiamo Cecilia ‘in solitaria’, ed è un bel vedere.

Immagini clamorose dal set, pose suadenti e super provocanti e tra le tante foto questo selfie in camerino con uno splendido costumino azzurro, che esalta al massimo la sua femminilità e la sua silhouette statuaria. Scollatura in primo piano, fianchi suadenti, un vero capolavoro.

La reazione dei quasi cinque milioni di followers non può che essere positiva, tanti messaggi che la esaltano come non mai: “Divina, praticamente un angelo”, “Una sirenetta”, “Mamma mia che fisico pazzesco”, “Sei una meraviglia, hai un corpo da favola”, “Top assoluto”, “Anche questa collezione promette bene”.