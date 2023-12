Juventus: Colpo Giuntoli, è il nuovo Kvaratskhelia

La Juventus di Allegri avrà presto dei nuovi acquisti e uno sembra essere il colpo che tutti chiedevano a Cristiano Giuntoli. Perché la società bianconera ha cambiato modo di lavorare e ora si vuole rischiare un acquisto alla Kvaratskhelia.

Il mercato di gennaio aprirà presto e ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro della società per quanto riguarda l’arrivo di nuovi giocatori. Ci sono sviluppi che riguardano la scelta che verrebbe fatta da un momento all’altro.

Il club bianconero si sta rinforzando e per questo motivo valuta la possibilità di un colpo importante che possa cambiare il futuro della storia della società. Perché acquisti di questo tipo non sono arrivati ancora per il club che ora ci punta sul serio.

Calciomercato Juventus: pronto il colpo alla Kvaratskhelia

Cristiano Giuntoli si è consacrato Campione d’Italia la scorsa stagione in Serie A grazie anche ai suoi grandi colpi che è riuscito a piazzare e che ora gli chiede di fare la Juve che ha deciso di investire su di lui in estate. Nuovi acquisti che possono essere determinati per il futuro per il club bianconero che ha voglia di cambiare modo di lavorare, tenendo conto di più all’aspetto economico.

Kvaratskhelia è costato al Napoli circa 10 milioni di euro e in passato è stato anche proposto alla Juventus, che ha però rifiutato perché nell’ambiente l’arrivo del georgiano non sarebbe stato ben visto per sostituire Dybala. Per questo motivo la società ha deciso di virare su altri nomi e adesso ci sono delle importanti notizie che riguardano il cambio di mentalità nella nuova società con Giuntoli al comando del calciomercato. Sarebbe pronto il colpo alla Kvara.

Juventus: Eduard Spertsyan il nuovo Kvaratskhelia

Giuntoli ha individuato per la Juventus quello che potrebbe essere il suo colpo alla Kvaratskhelia per i bianconeri. La società si fida del proprio uomo mercato che avrebbe pensato di investire su Eduard Spertsyan, attaccante del Krasnodar in Russia.

Eduard Spertsyan è un giovane attaccante che per tanti è considerato molto simile a Kvaratskhelia in alcuni aspetti. La Juve per prenderlo dovrebbe investire una cifra tra i 15 e 20 milioni di euro.

Juve: chi è Eduard Spertsyan

Da capire ora se la Juventus è pronta a credere in un giovane attaccante straniero. Eduard Spertsyan è un esterno di 23 anni classe 2000 che gioca in Russia con il Krasnodar. In questi anni è cresciuto tanto e ha messo a segno 14 gol e 14 assisti n stagione lo scorso anno.

Quest’anno è a 8 gol e 3 assist in 17 partite. Eduard Spertsyan gioca anche con la Nazionale dell’Armenia e ha segnato 4 gol in 23 presenze. E’ bravo a saltare l’uomo e ha una buona qualità.