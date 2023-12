Scelto Emery: sarà il nuovo allenatore

L’Aston Villa di Unai Emery sta divertendo tutti e dando spettacolo in Premier League con dei risultati importanti. Adesso le grandi società tornano a pensare all’allenatore.

Il tecnico che aveva lasciato il Villarreal a stagione in corso in maniera inaspettata per approdare in Premier League ora sta iniziando a raccogliere i frutti del suo straordinario lavoro.

Perché il club inglese che lo scorso anno è riuscito ad arrivare in Conference League ora sta cercando di farsi spazio sempre di più anche in Premier League grazie a ciò che ha costruito il proprio allenatore.

Aston Villa: lavoro straordinario di Emery

Ciò che sta dimostrando l’Aston Villa di Emery è la chiara rappresentazione di quello che è un progetto sano e strutturato nei minimi dettagli per quello che è un gioco di squadra straordinario. Perché ora ci sono delle novità importanti riguardo quello che può essere il suo futuro.

Diverse società si stanno iniziando ad interessare a lui, perché ad oggi Emery è al 3 posto in Premier League a solo 4 punti dal primo posto dopo aver vinto 1-0 contro il Manchester City di Guardiola. Ma il tutto è grazie al lavoro maniacale del tecnico.

Aston Villa: Emery lavora nei minimi dettagli

Unai Emery è un ossessionato di riunioni video. Ha un telone in cui vengono proiettati i video negli spogliatoi, in casa e anche in trasferta. A volte anche prima del riscaldamento o durante l’intervallo. Nessuna formazione di Premier League ha mandato più volte gli avversari in fuorigioco dell’Aston Villa: 66 sono il numero di volte che ci sono riusciti i Villans.

L’Aston Villa ha un’altezza media della linea difensiva a 30 metri. I risultati di questo sistema si sono visti in diverse occasioni, ad esempio contro il Tottenham qualche giorno fa quando sono stati annullati 3 gol di fila a Son, tutti per fuorigioco.

Calciomercato: Emery nel mirino dei top club

Diverse società pensano a quello che può essere il prossimo allenatore e si parla anche di Emery per diverse squadre. In Premier League sono Chelsea e Manchester United che possono cambiare e pensare a lui, mentre anche altre società lo seguono come PSG e Bayern Monaco. Da capire però se possa arrivare la scelta dell’allenatore di restare all’Aston Villa anche in futuro. Si riduce la finestra della Serie A nonostante in passato è stato più volte accostato a panchine italiane.