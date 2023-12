Fatture false e nuova penalizzazione: scoppia un nuovo caso in Serie A

C’è un nuovo caso che rischia di far esplodere ancora una volta un caso in Serie A, con conseguente penalizzazione.

Il club si è subito difeso definendosi estraneo ai fatti, ma il blitz della Guardia di Finanza preoccupa e non poco gli stessi tifosi del club di Serie A, dopo quanto si è visto nella passata stagione con la Juventus e dopo quanto accaduto pure in Premier League, dove sembra sia scoppiata una bomba ad orologeria.

In caso di conferme si incapperebbe non solo in una multa salatissima, ma pure nella possibile sanzione con sentenza che riguarderebbe un club in Serie A che già si trova in una situazione di classifica difficile, con la possibilità di vederla sprofondare con penalizzazione.

Fatture false: un club di Serie A rischia grosso

Ci sarebbe in ballo una cosiddetta “società fantasma” per coprire quelle che sono delle fatture false, su operazione inesistenti.

Al centro dei fascicoli degli inquirenti ci sarebbe questa ipotesi su quanto sta emergendo nell’operazione “Cyrano” che la Repubblica di Reggio Emilia sta conducendo e che ha portato il blitz della Guardia di Finanza, nella sede di un club di Serie A.

Si tratta dell’Hellas Verona, club finito tra gli indagati per i presunti movimenti dei quali è accusato Maurizio Setti, patron della società scaligera. A seguito della vicenda, il club si è definito estraneo ai fatti, in un comunicato ufficiale. Ma come stanno davvero le cose? Uno dei principali quotidiani italiani sportivi, questa mattina, ha spiegato la vicenda che riguarda appunto l’Hellas Verona.

Hellas Verona, fatture false: le gravi accuse nei riguardi di Setti

Gravissime le accuse nei riguardi del presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, per quanto emerge sulla questione delle fatture false. Ci sarebbero in ballo anche altre società calcistiche, ma non di Serie A.

Tra le indagini sarebbe emersa una società “a scatola vuota”, sulla quale stanno indagando gli investigatori e la stessa servirebbe per mascherare la frode fiscale, secondo quanto riporta la rosea. L’evasione sarebbe legata al 2018 e 2019 e ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. Fatture che sarebbero state emesse a favore del Verona e sarebbero di circa 250mila euro. Adesso, le indagini, proseguiranno su terze società e servirà a fare luce su quanto riguarda appunto l’Hellas Verona.

Ultime sull’Hellas Verona: cosa rischia il club?

Qualora dovessero essere confermate le cose in merito al coinvolgimento della società dell’Hellas Verona, sulle fatture false, allora saranno presi provvedimenti dalla Giustizia Sportiva. Stessa Giustizia che potrebbe predisporre poi i diversi punti di penalizzazione che riguarderebbero l’attuale classifica, compromettendo così la stagione degli scaligeri.