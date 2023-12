Ferrari, stavolta è tutto vero: trionfo memorabile, è stato il “Momento dell’Anno”

Un’annata che Ferrari ricorderà per un trionfo probabilmente inaspettato, ma che dall’opinione generale è stato riconosciuto come il “Momento dell’Anno”.

La fine del 2023 si avvicina ed è tempo di bilanci. Le stagioni sportive si chiudono per poi ricominciare da nuove consapevolezze. Il marchio Ferrari ne ha acquisite davvero tante ultimamente. I riconoscimenti tributati al team del Cavallino ne sono la dimostrazione. Ad esempio, l’ultimo riguarda anche le emozioni, poiché al gruppo italiano è stato assegnato il “Momento dell’Anno”.

Agli Autosport Awards è stata proprio premiata la vittoria della Ferrari nella corsa del centenario della 24 Ore di Le Mans. James Calado, uno dei tre piloti che hanno condotto la vittoria al successo francese, si è presentato a ritirare il riconoscimento insieme al responsabile del programma Hypercar, Antonello Coletta.

D’altronde il Cavallino aveva concentrato grossi sforzi per il centenario della gara che si tiene annualmente al Circuit de la Sarthe. Infatti, a seguire dei successi conquistati con la 458 e 488 GT, l’azienda aveva proposto una monoposto ufficiale per la prima volta dopo cinquant’anni, tornando regina per ciò che concerne le corse endurance. Le hypercar 499P erano in prima fila. A dimostrazione di ciò l’auto guidata da James Calado e poi da Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi ha vinto un confronto molto interessante e durato ore con la Toyota.

È Ferrari il “Momento dell’Anno”: premiato il Cavallino Rampante agli Autosport Awards

In occasione della manifestazione Antonello Coletta ha commentato il premio. Questo ha ricordato che durante la 24 ore di Le Mans la Ferrari è rimasta in testa per circa 23 ore di gara. Nonostante il problema tecnico, che chiaramente aveva messo tutti in una situazione di estrema tensione, alla fine la vettura ha vinto: “Trionfare a Le Mans è sempre stato un sogno del nostro fondatore, Enzo Ferrari”.

È stato poi Zak Brown, Team Principal e CEO della McLaren, a consegnare il trofeo ad Antonello Coletta, responsabile del programma Hypercar della Ferrari, e a James Calado, il pilota vincitore della gara che si tiene in Francia. Una vittoria che ha fatto rizzare la pelle rivedendo le immagini.

Ha superato anche la prima di Josef Newgarden alla 500 Miglia di Indianapolis e il record di vittorie consecutive in Formula 1 dell’olandese Max Verstappen nonché sulla vittoria assurda di Shane van Gisbergen al debutto nella NASCAR Cup in quel di Chicago. Sarà contento Enzo Ferrari, che da lassù avrà sicuramente assistito alla realizzazione di un suo sogno con l’auto che porta il suo nome.