Grande occasione, lo vogliono anche Juve e Inter: via a prezzo di saldo

Non sarà facile per Inter e Juventus avere la meglio, un interessante calciatore potrebbe liberarsi ad un prezzo super conveniente.

Il derby d’Italia della scorsa settimana era tanto atteso e non solo per il fascino che essa rappresenta. Inter e Juventus in questo momento sono rispettivamente prima e seconda in classifica con i bianconeri che hanno visto sfumare l’occasione del sorpasso e che anche domenica sera si sono dovuti accontentare, per ora, della seconda piazza. L’Inter infatti ha vinto anche a Napoli e per ora non ha regalato nulla a nessuna inseguitrice.

A gennaio entrambe si muoveranno per cercare di rinforzare la squadra. L’Inter di sicuro con una punta e forse anche con un esterno di centrocampo, la Juventus invece ha più criticità da sistemare. I bianconeri non hanno condotto un gran mercato estivo e soprattutto ora hanno due squalificati da sostituire per far continuare a Max Allegri la corsa allo scudetto.

Per quanto riguarda però la fase di mercato della prossima estate, si profila una lotta proprio tra le due grandi rivali del nostro campionato, come è già accaduto più volte in passato. Non è certo la prima volta che Inter e Juventus si ritrovano a contendersi lo stesso obiettivo di mercato. In un certo qual modo è successo anche questa estate con il clamoroso caso Lukaku, dato a un passo dai bianconeri prima di accasarsi poi alla Roma, ma accadrà sicuramente anche a fine stagione.

Sfida totale sul mercato: Juve e Inter sullo stesso obiettivo

Il primo obiettivo comune di Juve e Inter è Piotr Zielinski, in scadenza col Napoli e succosa opportunità a zero euro da cogliere eventualmente questa estate. A patto però che De Laurentiis non provveda a risolvere la spinosa questione rinnovo da qui a fine gennaio, quando poi i calciatori sono liberi di discutere con altre società a pochi mesi dalla scadenza contrattuale. Niente è da escludere al momento, ma il Napoli ha comunque una corsia preferenziale nel cuore e nella mente di Zielinski, che continua ad aspettare il club col quale ha vinto lo scudetto.

C’è poi un altro nome che potrebbe far gola un po’ a tutte le big del nostro campionato. Si tratta di un calciatore che proprio nell’ultima giornata di campionato è andato a bersaglio con una spettacolare rovesciata, contribuendo al pareggio del suo Verona. Parliamo ovviamente di Cyril Ngonge, attaccante 23enne che l’Hellas sta valorizzando già dallo scorso gennaio, quando è arrivato in città come grande promessa. E a giudicare da questo avvio di campionato le promesse le sta mantenendo tutte.

Bisogna capire come evolverà la stagione di Ngonge, che ha tutte le premesse per essere un crack di questo campionato. Al momento il cartellino dell’attaccante belga non è alle stelle: presumibilmente il Verona lo valuta intorno ai 10-15 milioni, ma la variabile potrebbe essere il piazzamento in campionato dei gialloblu a giugno.

Stando alla classifica attuale l’Hellas retrocederebbe, e lì si potrebbe aprire un’ulteriore chance per le pretendenti. Il calciatore potrebbe spingere per andar via e perciò il prezzo si potrebbe abbassare. Sta di fatto che intorno ai 5-10 milioni Ngonge sarebbe un gran bel colpo per rinforzare la rosa di una squadra con maggiori ambizioni: un talento puro da far crescere senza l’assillo di dover essere titolare ma con prospettive importanti anche in chiave futura.