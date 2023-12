Inter: emergenza infortuni, la notizia per Inzaghi

Ci sono aggiornamenti in merito alla notizia che è stata lanciato per quanto riguarda la situazione infortuni in casa Inter. La capolista allenata da Simone Inzaghi ha diversi giocatori out e continua a vincere e convincere con solidità.

Diversi giocatori si sono infortunati in queste ultime settimane e c’è stata una brutta notizia per quanto riguarda alcuni calciatori. Il club però continua ad andare a mille con tutta la rosa.

Ci sono questi giocatori infortunati che hanno perso ora anche condizione e per questo motivo bisognerà aspettare un po’ per rivederli al meglio in campo in vista delle prossime settimane e le ultime partite del 2023.

Infortuni Inter: la situazione per Inzaghi

Simone Inzaghi è riuscito a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori in queste settimane. Perché nei momenti di difficoltà tutti hanno dato qualcosa in più. Una situazione che ha reso orgoglioso l’allenatore che ora sente maggiore fiducia in tutto l’ambiente e nella sua squadra rispetto qualche momento no degli altri anni. Perché diversi infortuni hanno colpito l’Inter e si pensava potesse perdere punti la squadra nerazzurra, ma non è stato così.

Nonostante i vari infortuni di giocatori anche molto importanti nello stesso reparto come Bastoni e Pavard, alla fine l’Inter è riuscita ad ottenere punti importanti in Serie A e in Champions League, ma ancora di più è riuscita a portare avanti la solidità difensiva che è rimasta intatta nonostante fossero cambiati gli interpreti. Adesso ci sono novità riguardo le ultime sulle condizioni di questi giocatori.

Inter: le condizioni di Bastoni e Pavard

Dopo settimane difficili arrivano buone notizie per l’Inter di Simone Inzaghi in vista della prossima partita di campionato che si giocherà contro l’Udinese e sarà valida per la 15esima giornata di campionato. I nerazzurri devono mantenere la testa della classifica e cercare un’altra vittoria. Presto potrebbero esserci nuovi giocatori che tornerebbero dagli infortuni come Bastoni, c’è da aspettare per Pavard.

Infatti, secondo le ultime notizie, le condizioni di Alessandro Bastoni sono in netto miglioramento ed è tornato ad allenarsi quasi interamente col gruppo dopo un problema muscolare accusato in Nazionale. Pavard ancora indietro nel recupero.

Inter Udinese: Bastoni in panchina, Pavard no

Dovrebbe tornare in panchina per Inter Udinese Bastoni, mentre ancora c’è da aspettare per Benjammin Pavard con il rientro del francese che sembra slitterà ancora di qualche giorno e non dovrebbe esserci per la prossima gara di Serie A.