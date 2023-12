Juve-Napoli: non solo Mario Rui e Olivera, c’è un’altra assenza

Siamo nel giorno di vigilia di Juventus-Napoli, un’altra assenza per infortunio oltre a quella di Olivera e Mario Rui.

Al centro delle questioni ci era finito anche Giovanni Di Lorenzo che però, nella giornata di ieri, ha smentito alcune voci che circolavano in merito al suo infortunio che, alla fine, si è trattato di un nulla di fatto.

Bisogna valutare attentamente quella che è un’altra posizione in vista della delicata sfida all’Allianz Stadium, con diverse situazioni legate alle scelte di formazione non solo di Walter Mazzarri, falciato in due da alcune scelte delle quali si trova costretto, ma anche quelle legate a Massimiliano Allegri. I due tecnici dovranno fare i conti con alcuni infortuni.

Juventus-Napoli: un’altra assenza oltre i terzini, la notizia sull’infortunio

C’è una notizia sull’infortunio e su quelle che sono le condizioni, tutte da valutare, nel giorno di vigilia di Juventus-Napoli.

Mancano poco più di 24 ore alla sfida dell’Allianz Stadium dove i bianconeri sperano di bissare la vittoria ai danni del Napoli, dopo quella ottenuta dall’Inter, per lanciarsi ancora di più nella corsa Scudetto, a caccia della capolista.

La formazione bianconera, così come il Napoli senza alcuni dei suoi migliori interpreti dell’undici titolare, non avrà a disposizione a quanto pare uno dei calciatori che sembrava tornato a pieno regime tra le potenziali scelte di Allegri. A dover fare ancora i conti con il suo infortunio è Weah, che potrebbe veder slittare il suo rientro. E il giocatore statunitense pare non essere l’unico a poter saltare Juventus-Napoli.

Locatelli ce la fa per il Napoli, Weah no: la notizia in casa Juventus

La notizia in casa Juventus la rivelano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, sul fatto che Locatelli ci sarà contro il Napoli, al contrario di quanto succederà con Weah. Soltanto tra oggi e domani si saprà se il calciatore degli USA sarà convocabile o meno per la delicata sfida contro gli azzurri, Massimiliano Allegri snocciolerà le questioni direttamente in conferenza stampa alla Continassa, anticipando quelle che saranno alcune scelte legate alla sfida contro i campioni d’Italia. Ultimi test, in ogni caso, anche per il capitano Danilo, altro giocatore che cerca di ritrovare il campo dopo un periodo passato ai margini del club, sempre a causa dell’infortunio.

Juventus-Napoli: le probabili formazioni del match

Un match, quello tra Juventus e Napoli, non senza alcune assenze. Quelle che seguono, sono le probabili formazioni della sfida che si giocherà nella serata di venerdì alle ore 20 e 45.