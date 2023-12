Emergenza Lazio: Sarri ha trovato la soluzione

Momento difficile che può essere messo alle spalle dalla Lazio che ora arriva da 3 vittorie di fila e senza prendere gol. Perché la squadra di Sarri ha sofferto tanto gli infortuni e i continui alti e bassi in stagione nei risultati.

Ora ci sarebbero delle novità importanti per quanto riguarda i recuperi e i giocatori che sono fuori uso nella Lazio in vista delle prossime partite. Perché la squadra biancoceleste si gioca tanto della stagione in queste prossime gare.

Delle novità che riguardano soprattutto la situazione infortuni in casa Lazio, dove ci sono dei calciatori pronti a tornare a dare una mano alla squadra e alla società in questo momento complicato.

Infortuni Lazio: le condizioni

La Lazio ha perso per infortuni tanti giocatori in queste ultime settimane, ma al momento bisognerà capire cosa fare con alcuni di questi visto che potrebbero esserci dei recuperi importanti. E’ il momento decisivo della Lazio di riuscire a dare tutto per andare a rimontare in campionato. Perché in Serie A al momento la squadra di Sarri vive una situazione complicata con già 6 sconfitte e un 9 posto con 20 punti. In Champions League ha superato il girone e si giocherà tutto all’ultima gara per il primo o secondo posto.

Intanto, c’è bisogno di rimontare e farlo con i migliori uomini a disposizione, anche se al momento la Lazio sta rispondendo bene con quei giocatori che si ritrova. Perché Sarri sembra aver trovato la quadra con i giocatori che hanno ottenuto 3 vittorie consecutive senza mai subire gol. Bisognerà continuare così visto che ora stanno anche recuperando gli infortunati.

Lazio: Casale e Luis Alberto recuperano dall’infortunio

La Lazio è tornata in campo questo pomeriggio e Sarri ha avuto di nuovo a disposizione il recuperato Zaccagni e anche altri due giocatori: ha ritrovato in gruppo anche Casale e Luis Alberto. Pronti dei cambi di formazione rispetto le ultime partite. Ancora fermi ai box Romagnoli, da valutare Patric e Isaksen. Fuori rosa Vecino.

Calendario Lazio: momento decisivo per Sarri e la squadra

Sarà chiave il mese di dicembre per Sarri e la squadra. Perché al momento le prossime partite e le ultime del 2023 si giocheranno contro Verona, Atletico Madrid, Inter, Empoli e Frosinone. Tutte gare complicate e dove bisognerà ottenere il massimo per restare incollate al vertice. Il calendario della Lazio non sarà una passeggiata, ma bisognerà affrontarlo da big.