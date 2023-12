Lazio, Vecino resta fuori rosa: ecco cosa è successo con Sarri

In casa Lazio continua il caos relativo alla situazione di Matias Vecino, messo fuori rosa da Maurizio Sarri per motivi disciplinari.

I biancocelesti sono al centro di un cambiamento totale in questa stagione. L’anno scorso la stagione è terminata meravigliosamente, con il secondo posto che è stato visto come un punto di inizio e che invece si è trasformato, come sembra in questa stagione, un punto di arrivo e di non ritorno. Le difficoltà della Lazio in questa stagione sono palesi e Sarri sta cercando di risolverle nel minor tempo possibile.

Il futuro della Lazio passa soprattutto dalle prossime partite e dai risultati che possono cambiare radicalmente il futuro del cub. Ma ci sono anche delle situazioni interne da risolvere il prima possibile.

Lazio, continua il gelo con Vecino: cosa è successo

La Lazio vive un momento molto delicato in stagione. Ci sono stati periodi molto floridi e altri di depressione totale in questi primi 5 mesi di campionato. La Champions League è andata benissimo, con il passaggio agli ottavi di finale ma in Serie A la situazione è estremamente diversa e complicata.

Come se non bastasse, però, in casa Lazio c’è anche da gestire la situazione relativa ai comportamenti di alcuni calciatori che non sono piaciuti a Maurizio Sarri.

Si tratta in particolare di Matias Vecino, escluso dall’ultima partita di Coppa Italia contro il Genoa per motivi disciplinari.

Lazio, Vecino resta fuori rosa: furia di Sarri

La Lazio ha bisogno di un cambiamento radicale e Maurizio Sarri ha deciso di rivoluzionare totalmente il mondo biancoceleste. Dopo il bruttissimo ko di Salerno il gesto forte è stato quello di un cambio di passo nelle scelte. E così Sarri ha deciso di prendere definitivamente le redini dello spogliatoio in mano e mandare segnali netti e chiari.

In casa Lazio sono state azzerate le gerarchie, si è deciso di mettere un freno alle lamentele dei calciatori e di usare il pugno duro con chi non riusciva a mettersi sullo stesso piano degli altri.

Ecco perché da qualche giorno c’è stata l’esclusione di Matias Vecino per motivi disciplinari e non ha giocato contro il Genoa in Coppa Italia. Inoltre il centrocampista uruguayano al momento non si allenerà con la squadra.

Vecino fuori rosa anche a Verona: addio a gennaio?

La Lazio deve mettere un freno alle polemiche e avere una gestione della rosa migliore. Sarri ha deciso di mettere fuori rosa Vecino che anche a Verona non sarà presente con la squadra.

Il centrocampista uruguayano è stato spesso decisivo per i biancocelesti ma il suo futuro è tutto da scrivere. A gennaio potrebbe andare via dalla Lazio se la situazione con Sarri non dovesse ritornare felice.