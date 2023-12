Esonero a fine stagione: De Zerbi il nuovo allenatore, scelta presa

Roberto De Zerbi è senza ombra di dubbio uno degli allenatori più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale, ed il premio conseguito l’altro giorno al Gran Gala del Calcio ne è l’ennesima dimostrazione.

Oramai l’italiano si è preso la scena guidando il Brighton a risultati storici, che inevitabilmente hanno fatto attirare su di sé l’attenzione dei migliori club al mondo, pronti a fare di tutto pur di strappare De Zerbi alle Seagulls.

A fronte di questo, dunque, potremmo dire che quelli a venire potrebbero davvero essere gli ultimi mesi dell’italiano alla guida della squadra del sud dell’Inghilterra, viste e considerato le incessanti voci che in questi giorni sono circolate in merito al futuro di Roberto De Zerbi a partire dalla prossima stagione.

Addio Brighton: De Zerbi pronto al salto di qualità

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Roberto De Zerbi, che a quanto pare potrebbe essere lontano dal Brighton a partire dalla prossima stagione. L’italiano è senza ombra di dubbio l’allenatore più stimato e ricercato attualmente nel calciomercato, e quanto raccontato in questi ore non può fare altro che confermarlo.

Stando alle ultime notizie, infatti, una delle squadre più importanti al mondo sembrerebbe essere decisa di cambiare allenatore a fine stagione ed affidare la panchina proprio a De Zerbi. L’italiano è legato al Brighton da una clausola rescissoria importante che il club in questione non avrebbe però alcun problema eventualmente a pagare. Ora non resterà che capire quanto margine di realizzazione c’è in questo affare, ma l’impressione è che il futuro di De Zerbi sembra essere sempre più lontano dal Brighton.

Secondo dunque a quanto raccontato da fichajes.net, l’italiano sarebbe diventato l’obiettivo numero uno del Manchester United in un eventuale post Erik ten Hag, che mai come quest’anno è seriamente a rischio esonero.

De Zerbi per il post ten Hag: lo United ci pensa

Il Manchester United è pronto ad affidare la panchina a Roberto De Zerbi a partire dalla prossima stagione, o almeno questo è quello che dice fichajes.net.

Non solo, il noto portale spagnolo riporta anche che Erik ten Hag potrebbe essere esonerato a fine stagione qualora i Red Evils non dovessero raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dalla società ad inizio stagione.

Al momento, dunque, possiamo parlare di una faccenda che sarà in continua evoluzione almeno fino a maggio, con ten Hag che spera di mantenere salda la propria posizione in panchina mentre De Zerbi auspica ad un importante salto di qualità in carriera.

Non solo Premier League: ritorno in Serie A per De Zerbi?

Ad oggi, come più volte raccontato, la priorità di Roberto De Zerbi è quella di rimanere in Premier League, ma l’italiano non ha mai escluso la possibilità di poter tornare un domani ad allenare in Serie A.

Occhio che questo scenario potrebbe incredibilmente realizzarsi anche nell’immediato futuro, visto che De Zerbi è finito nel mirino anche di Milan e Napoli, alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione col quale avviare un nuovo ed intrigante progetto tecnico.