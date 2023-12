Allarme Milan: c’è un nuovo problema, salta anche l’Atalanta

Dopo due vittorie consecutive in campionato, il Milan punta a fare risultato anche sabato pomeriggio contro l’Atalanta, in una sfida ad alta quota non ancora decisiva ma che potrebbe essere una slancio importante per una o per l’altra formazione nella corsa ai primi quattro posti di questa Serie A.

Il Milan ovviamente spera di poter ripetere l’importante risultato di due stagioni fa, ma ci sono diversi aspetti ai quali Stefano Pioli deve far fronte, uno su tutti l’infermeria piena.

Nel corso di questi giorni, però, dalle parti di Milanello circolava voce su un doppio possibile recupero in casa diavolo, ma l’allenamento di oggi non ha dato le risposte che l’allenatore rossonero e staff speravano di ricevere, ed è per questo che neanche contro l’Atalanta uno dei pilastri della formazione del Milan scenderà in campo, o almeno questo è quanto trapelato.

Milan, allarme Pioli: il titolare non recupera e salta anche la Dea

Emergenza totale in casa Milan, visto che arrivano notizie tutt’altro che positive dall’allenamento odierno di Milanello. Stando a quanto trapelato dal centro sportivo rossonero, infatti, il giocatore neanche oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, mettendo così seriamente in discussione la sua presenza per la sfida di sabato pomeriggio al Gewiss Stadium contro l’Atalanta.

A dirla tutta, stando a quanto riportato da Daniele Longo su X per calciomercato.com, a fronte di questa assenza è davvero difficile che il rossonero venga convocato contro la Dea, situazione che costringerà nuovamente Stefano Pioli a mandare in campo una formazione rimaneggiata ma soprattutto inedita, con giocatori adattati pur di far fronte a questo, come a tanti altri infortuni.

Fino all’ultimo si è sperato in un suo rientro con il gruppo già a partire dall’odierna seduta mattutina di allenamento, ma Simon Kjaer anche oggi ha svolto lavoro personalizzato a Milanello. Dunque, come anticipato, il danese non dovrebbe farcela per l’Atalanta.

Milan, Kjaer ancora fuori: Theo torna a fare il centrale

L’assenza di Kjaer sabato pomeriggio è oramai cosa scontata, ed è per questo che Stefano Pioli potrebbe riproporre lo stesso assetto difensivo di sabato scorso per fronteggiare le avanzate offensive dell’Atalanta.

A fronte di questo, dunque, Theo Hernandez dovrebbe tornare a fare il difensore centrale sinistro, con Tomori sul centro destra e Florenzi a coprire, invece, quella che invece è la solita zona di competenza del francese, ovvero la fascia sinistra. Un’altra novità di formazione potrebbe essere rappresentata da Adli titolare al posto di Musah, che potrebbe essere risparmiato in vista della decisiva sfida di mercoledì contro il Newcastle.

Milan: si spera ancora in Leao, le ultime

Mentre per Kjaer si allungano i tempi di recupero, per Rafael Leao potrebbero incredibilmente ridursi. Il portoghese oggi ha infatti svolto un prima parte in gruppo, salvo poi staccarsi per proseguire lavoro personalizzato in palestra. Domani il 10 del Milan svolgerà l’intera seduta con i suoi compagni di squadra, e solo a fine allenamento si valuterà se convocarlo o meno contro l’Atalanta.