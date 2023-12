Roma, dopo Lukaku ne arriva un altro: sta segnando tantissimo

È arrivato un nuovo nome nella lista della Roma per la prossima stagione. Ecco il nuovo bomber per i giallorossi!

Nonostante il rendimento generale della squadra, Lukaku alla Roma ha dimostrato di avere ancora parecchia voce in capitolo quando si parla di gol.

Con 10 gol in 17 partite giocate con la Roma, Romelu Lukaku ha dimostrato di essere ancora uno degli attaccanti migliori nel panorama europeo sotto la guida di Mourinho. La Roma non sta rendendo al massimo in Serie A, ma il belga sta cercando di segnare il più possibile per farsi notare dal suo Chelsea o da eventuali club interessati ad averlo nella prossima stagione.

Alla fine del prestito, l’attaccante tornerà alla base, lasciando scoperto un posto in attacco. A tutto ciò si aggiunge il probabile addio di Mourinho, pronto a lasciare la panchina in caso di offerte da qualche big europea, e il dubbio su Abraham e Belotti, con il primo ancora assente per infortunio e il ‘Gallo’ in cerca di una nuova squadra (si parla di Atalanta).

L’addio imminente del belga, di ritorno al Chelsea in estate, può essere un duro colpo per la squadra, ma Pinto ha già pronta una nuova idea per l’attacco giallorosso.

Roma, idea per il post Lukaku: grandi cifre in Bundesliga

In questa stagione un giocatore in particolare si sta mettendo in mostra in Germania, portando la sua squadra nelle vette alte della classifica. Il bomber non è passato inosservato, e ora la Roma ha messo gli occhi su di lui.

Per rimediare alla partenza di Lukaku a fine stagione, la Roma ha individuato un nome preciso: un attaccante che sta segnando molto in Bundesliga, e Pinto è pronto all’affondo definitivo per la prossima stagione.

In questa stagione si sta facendo notare Serhou Guirassy, attaccante guineano (ma nato in Francia) che con lo Stoccarda si trova attualmente in terza posizione in Bundesliga. Con ben 17 gol in 12 partite tra Coppa e Bundes, l’attaccante è diventato uno degli attaccanti più quotati in Germania, secondo solo ad Harry Kane che sta dominando la classifica marcatori con il Bayern Monaco.

Dopo vari anni nel calcio francese, Guirassy è entrato nel giro della Bundesliga con il Colonia, e dopo vari prestiti e una parentesi allo Stade Rennais è passato allo Stoccarda per soli 9 milioni. Ora il suo valore è aumentato in maniera esponenziale e si aggira intorno ai 40 milioni di euro. La Roma è pronta a presentare un’offerta già a giugno per trovare l’accordo definitivo.

Difficile provare un prestito con diritto di riscatto, con il club tedesco intenzionato a monetizzare il prima possibile. L’interesse è arrivato anche dalla Premier League, con West Ham e Brentford che stanno studiando la situazione. Il discorso è rimandato alla prossima estate, ma la Roma ha intenzioni serie nei confronti dell’attaccante.