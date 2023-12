Yildiz lascia la Juve: la storia si ripete, tifosi spiazzati

Kenan Yildiz potrebbe lasciare la Juve in caso di offerta sui 30 milioni: i tifosi sono contrari e ricordano un precedente che mette paura.

Quella di Kenan Yildiz è una situazione un po’ particolare, per alcuni addirittura paradossale. Il giovane talento è ormai molto considerato da Vincenzo Montella, ct della Turchia, e il ragazzo ha già ripagato la fiducia del tecnico italiano con un super gol messo a segno nell’amichevole contro la Germania (poi vinta 3-2 dai turchi).

Tuttavia alla Juventus il 18enne non riesce ancora a trovare spazio in prima squadra, nonostante il reparto avanzato dei bianconeri sia tutt’altro che prolifico. Finora sono solo cinque le presenze di Yildiz in questa stagione con la Signora, tutte da subentrato. Allegri continua a elogiare le qualità del giovane attaccante anche se finora lo ha utilizzato con il contagocce.

Uno scenario che sta un po’ infastidendo i tifosi, che invece vorrebbero che venga dato più spazio all’ex Bayern Monaco. Lo stesso giocatore ha cominciato a chiedere maggiore considerazione e non è da escludere che a fine anno decida di lasciare la Juve per esplodere definitivamente da un’altra parte.

Yildiz lascia la Juve, i tifosi non ci stanno: il precedente

La crescita e le giocate di Yildiz hanno catalizzato l’attenzione di molte squadre europee. In prima fila sembra esserci l’Arsenal, sempre molto attento ai giovani talenti e disposto ad accontentare le richieste economiche di Madama. Giuntoli chiede circa 30 milioni di euro per lasciar partire il talento turco: una cifra che risulterebbe ossigeno puro per le casse bianconere. Tuttavia, la voce di una possibile partenza di Kenan Yildiz ha mandato in subbuglio la tifoseria juventina, assolutamente contraria alla cessione.

I fan bianconeri sono convinti che la Juve abbia in mano un potenziale ‘crack’ e temono che la storia già vissuta in passato possa ripetersi di nuovo. Il riferimento è chiaramente a Thierry Henry, che venne ceduto nell’estate 1999 dopo soli sei mesi a Torino: il campione francese si trasferì all’Arsenal e scrisse poi pagine indelebili nella storia dei Gunners, diventando uno dei giocatori più forti della storia del calcio.

La paura dei tifosi è che la Juve stia per commettere lo stesso sbaglio, consentendo ancora una volta all’Arsenal di assicurarsi un super talento a un prezzo basso. L’auspicio dei sostenitori juventini è che nel prossimo futuro Yildiz trovi più spazio, scongiurando così una partenza che tra qualche anno potrebbe rivelarsi un altro enorme rimpianto.