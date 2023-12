55 milioni e scambio, offerta incredibile all’Inter

L’Inter si prepara a ricevere un’offerta clamorosa per gennaio: uno scambio con cifra totale in ballo da 55 milioni

Il doppio scontro diretto in casa di Juventus e Napoli era attesissimo nell’ambiente Inter, per legittimare le ambizioni di un ottimo inizio di stagione. E le cose, per la banda di Inzaghi, sono andate assai bene, con quattro punti portati a casa per rimanere in vetta alla classifica e soprattutto una grande dimostrazione di forza e solidità.

A Torino, i nerazzurri non si sono scomposti dopo lo svantaggio subito per mano di Vlahovic, trovando quasi immediatamente il pari e tenendo a distanza i bianconeri. Primato ribadito con una notevole prova di forza in casa dei campioni d’Italia, sbancando per 3-0 il ‘Maradona’, avendo assorbito al meglio i momenti più difficili della sfida in cui il Napoli di Mazzarri aveva effettivamente messo alle corde i rivali.

Insomma, è un’Inter lanciatissima, che adesso, per suggellare la prima parte di stagione, deve provare a chiudere l’anno al comando in Serie A e portare a casa il primo posto nel girone di Champions League, per poter guardare in maniera ancora più positiva al futuro. Sul mercato di gennaio, Marotta per il momento ha nascosto le carte, ma certamente, se si dovessero presentare opportunità interessanti, le coglierebbe come ha sempre fatto. Al tempo stesso, però, i nerazzurri dovranno guardarsi dalle mire di importanti club europei sui propri giocatori più rappresentativi.

Inter, attenta: ci provano per Calhanoglu, assalto dalla Premier League

Arretrato a sorpresa un anno fa in cabina di regia, davanti alla difesa, Hakan Calhanoglu si può considerare ormai un top del ruolo. E il suo rendimento anche in termini offensivi rimane di ottimo livello. Già sette gol e un assist totali, finora, inclusa la prodezza balistica di Napoli.

Ci pensano in tanti, specialmente in Inghilterra. Il Manchester United, in particolare, avrebbe bisogno in una stagione complicata di rinforzi di grande livello. E potrebbe presentare all’Inter una proposta da 55 milioni di euro complessivi.

Vale a dire, una parte cash di circa 45 milioni più il cartellino di Martial, in scadenza di contratto e valutato 10 milioni, contando sulla possibile voglia dei nerazzurri di rafforzare il supporting cast alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram. Una simile proposta, però, verrebbe con ogni probabilità respinta dall’Inter, che del suo faro a centrocampo non intende assolutamente privarsi.