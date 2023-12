Calciomercato: Insigne in prestito, torna in Serie A

Quale sarà la prossima squadra di Lorenzo Insigne? Nuove indiscrezioni sul futuro dell’attaccante, attualmente a Toronto.

Nonostante un super contratto con il club canadese, in scadenza nel 2026, Lorenzo Insigne ha nostalgia dell’Italia ed è per questo motivo che ha dato mandato ai suoi nuovi agenti di trovargli una sistemazione nel campionato di Serie A. Pur di ritornare è disposto ad abbassare il suo ingaggio. Ecco le ultimissime sulla nuova squadra di Lorenzo Insigne che è pronto a firmare per sei mesi.

Arriva Insigne in prestito fino a giugno. E’ questo l’obiettivo della società che è pronta a chiudere l’affare per realizzare il sogno di Lorenzo Insigne che, dopo alcune stagioni in Canada, è pronto a tornare nel campionato italiano. La Serie A aspetta l’ex capitano del Napoli, che è già stufo dell’esperienza al Toronto che non è andata secondo le aspettative. Risultati deludenti per la squadra che nel campionato statunitense non è riuscita a raggiungere neanche i playoff. Ecco perché Insigne e Bernardeschi sono pronti a cambiare maglia e spingono per il ritorno in Serie A.

Insigne in Serie A? La posizione del Toronto

Lorenzo Insigne spera nel ritorno in Serie A nel corso del prossimo calciomercato invernale 2024. Dopo aver lasciato Napoli, il calciatore si è unito al Toronto con cui ha sottoscritto un ricco contratto fino a giugno 2026. Nonostante il super ingaggio, il calciatore ha malinconia dell’Italia ed è pronto ad interrompere la sua esperienza in Canada pur di realizzare il suo desiderio per buona pace del Toronto che dovrà in qualche modo risolvere questa situazione.

Quale squadre italiana può riportare in Serie A Lorenzo Insigne? Secondo le ultime indiscrezioni, c’è un solo club che può concludere questa operazione.

Si tratta di Claudio Lotito che può chiudere l’affare e portare alla Lazio Insigne. Ad una sola

Insigne alla Lazio? Può arrivare in prestito gratuito

A 32 anni, Insigne ha ancora tutte le qualità per fare la differenza nel campionato italiano. Il calciatore è l’uomo giusto per la Lazio e in biancoceleste ritroverebbe oltre a Ciro Immobile, ed altri calciatori della Nazionale italiana, anche il suo mentore Maurizio Sarri che ha già allenato ai tempi del Napoli. Quella di Lorenzo Insigne alla Lazio è solo una suggestione di calciomercato. I nuovi agenti del calciatore sono a lavoro per realizzare il desiderio del ragazzo, che ha espresso la volontà di tornare in Italia. L’agenzia a cui si è affidato l’ex Napoli è la You First, che ha all’interno della sua scuderia anche Luis Alberto, ecco perché il nome di Insigne è stato accostato a quello della Lazio.