Juventus: altri colpi dal Napoli, li porta Giuntoli

Juventus Napoli sarà la prossima partita di cartello che potrebbe determinare tanto in questo cammino in Serie A e ci sono anche degli intrecci di mercato con protagonista l’ex ds azzurro Cristiano Giuntoli che lo scorso anno ha ricevuto la medaglia da Campioni d’Italia.

Ormai si avvicina anche il mese di gennaio, dove ci saranno i primi movimenti di calciomercato che riguardano il futuro di alcuni tesserati che possono cambiare maglia.

Tra questi ci sono anche dei protagonisti in Juventus e Napoli. Decisive le prossime settimane per capire come andrà a finire per alcuni di questi in vista di un cambiamento anche imminente.

Calciomercato Juventus: obiettivi dal Napoli

La Juventus è pronta a chiudere acquisti importanti in vista delle prossime settimane per rinforzare la squadra con il mercato di gennaio per mettere in rosa dei nuovi arrivi che possono far comodo a mister Allegri che si sta giocando lo scudetto con l’Inter. La distanza è minima e si vuole restare incollati a lottare per questo traguardo fino alla fine, per questo serviranno dei nuovi innesti.

La Juventus ha perso a centrocampo Fagioli e Pogba per squalifica e punta dei colpi proprio in quella zona di campo. Per questo motivo tra i vari giocatori finiti nel mirino ci sono anche alcuni del Napoli e l’occasione giusta per averne una conferma arriva proprio dalla prossima partita, dove Juve Napoli può essere l’occasione di alcuni big azzurri di vestire presto la maglia bianconera.

Juventus: Giuntoli punta Anguissa, Zielinski ma anche ex collaboratori

Tra i giocatori che piacciono alla Juventus ci sono Anguissa e Zielinski del Napoli, il primo che può arrivare già a gennaio per la giusta offerta, l’altro che può essere l’occasione a parametro zero a giugno. Ma Giuntoli in Juventus Napoli non incontrerà soltanto i suoi e calciatori, ma anche i collaboratori e sono loro i veri obiettivi.

Giuntoli proverà a portare alla Juventus entro il prossimo anno i suoi ex collaboratori che oggi sono al Napoli e che possono dire addio per sposare come ha fatto l’ex ds azzurro la causa bianconera. Si tratta di Pompilio, Micheli e Mantovani. Sono anche loro gli artefici dei successi di mercato del Napoli.

Juventus Napoli: asse di mercato per Giuntoli

Servirà però l’ok del Napoli per provare a portare alla Juventus i nuovi uomini di calciomercato Pompilio, Micheli e Mantovani e per questo motivo la società bianconera tiene ancora solida la posizione di Manna e si guarda attorno con altri nomi come Matteo Scala, ora responsabile dei prestiti del Genoa; Stefano Stefanelli, ora ds al Pisa, e Giancarlo Romairone.