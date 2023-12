Milan: ceduto a gennaio, si sblocca David

Ultime notizie di calciomercato che riguardano il futuro del Milan con delle mosse che riguardano acquisti e cessioni del club rossonero in vista della sessione invernale di gennaio. L’obiettivo per l’attacco è David del Lille.

Solo due anni fa il Milan ha trionfato in Italia vincendo dopo anni lo scudetto di Serie A e ora la società chiede a Pioli di rimontare per provare a tornare in piena lotta per il titolo e raggiungerlo entro fine stagione. Per farlo però servirà migliorare la rosa.

Perché sono state evidenti alcune carenze che ha in squadra il club che in più reparti ha dimostrato di non essere al meglio. Per questo motivo si pensa di cambiare qualcosa ed investire subito in alcuni giocatori giovani e nuovi.

Calciomercato Milan: David obiettivo di gennaio, la mossa

Serviranno delle cessioni prima di fare alcuni acquisti. Per questo motivo il Milan porta avanti le trattative che riguardano i giocatori in uscita e vuole mettere da parte un bel tesoretto per investire poi sul giovane bomber David del Lille. Il club rossonero spera di poter sbloccare subito a gennaio la trattativa per diversi motivi e per questo che valuta più occasioni in uscita.

Il Milan vuole provare a chiudere subito per David anche per anticipare la concorrenza e per farlo serviranno delle cessioni che possano portare una cifra importante da poter poi reinvestire subito. Ci sono diversi giocatori che hanno mercato e che possono seriamente andare via nel giro delle prossime settimane.

Milan: Krunic al Fenerbahce, si sblocca David

Il Milan pensa di lasciare andare Rade Krunic nel mercato di gennaio. Già in estate c’è stato un forte pressing da parte del Fenerbahce che ha provato a prenderlo, ma visto un problema numero il club ha deciso di tenerlo. Oggi che però è tornato Bennacer a disposizione tutto cambia e si spera per David.

Il Milan può cedere Krunic sui 10 milioni di euro, un tesoretto che servirebbe per investire su Jonathan Davide del Lille che ha un prezzo di 40 milioni di euro. Intanto, c’è già l’intesa tra Krunic e il Fenerbahce secondo La Gazzetta dello Sport, con uno stipendio di 3 milioni netti a stagione.

Milan: David spinge per arrivare a gennaio

il sogno di David è quello di giocare in una grande squadra e il Milan può dargli questa grande occasione subito a gennaio. Oltre all’addio di Krunic anche uno tra Jovic e Okafor dovrà andare via per anticipare a gennaio il suo addio, il primo nome è quello dell’indiziato numero uno.