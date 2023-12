Manchester United: scelto il nuovo allenatore

Svolta importante per quello che sarà il ruolo di nuovo allenatore del Manchester United. Perché la scelta è stata presa e non ci sarà nessun cambio in vista della stagione in corso, ma alla fine sì.

Ten Hag ha le ore contate per quello che è accaduto in queste stagioni, con i risultati altalenanti che non hanno convinto la società a continuare a lavorare con l’attuale tecnico anche in futuro, a meno che non cambi tutto in maniera clamorosa.

Salvo sorprese allora al termine della stagione si diranno addio le due parti, con il Manchester United pronto ad annunciare presto quello che può essere il nuovo allenatore. Perché c’è una società che sta raggiungendo grandi risultati e il tecnico ora sembra essere maturato per un top club.

Calciomercato: allenatore scelto dal Manchester United

Lunga carriera dell’allenatore che ha fatto anche tanta gavetta, ma adesso è pronto a prendersi le soddisfazioni che ha sempre cercato. Perché proprio in questi prossimi mesi che per lui può arrivare una maxi offerta in base a ciò che sembra essere il completamento della stagione. C’è una squadra su tutte che sta dimostrando di riuscire a poter fare grandi cose in Europa nel proprio campionato e anche in Champions League.

Adesso l’allenatore di quella squadra è seguito da un top club come il Manchester United. Perché con Ten Hag sembra ormai arrivati ai titoli di coda, la sensazione è che presto possa arrivare una scelta importante da parte dei Red Devils per quanto riguarda il nuovo allenatore.

Manchester United: Peter Bosz ha sorpreso col PSV

Prosegue ormai senza interruzioni la cavalcata della squadra di Peter Bosz in Eredivisie, perché dopo aver vinto anche contro l’Heerenveen (ottavo in classifica) ormai è sempre più punteggio pieno per il PSV che ha intenzione di fare le cose in grande per il futuro. Il PSV è primo in Eredivisie e ha vinto tutte le partite giocate fino a questo punto, segnando 52 gol e subendone soltanto 6. Al momento è già a +10 punti sul Feyenoord al secondo posto.

Nessuna squadra, nei top 5 campionati europei, ha un record simile. 15 vittorie su 15 partite, il PSV in patria è semplicemente inarrestabile con alla guida Peter Bosz che è riuscito anche a fare un grande cammino ai gironi di Champions League con anche un passo dal passaggio del turno agli Ottavi.

Manchester United: Peter Bosz al posto di Ten Hag

Ma il futuro di Peter Bosz potrebbe essere in Premier League, dove c’è il Manchester United che può pensare a lui per sostituire Ten Hag al termine della stagione. Seguiranno aggiornamenti.