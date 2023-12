Roma: nuovo acquisto a gennaio, vuole giocare per Mourinho

La Roma è pronta ad accogliere un nuovo acquisto a gennaio per rinforzare la rosa e cercare di lottare fino alla fine per le prime posizioni di classifica in Serie A. L’obiettivo del club è quello di arrivare in zona Champions League almeno.

Dopo anni un po’ più sfortunati in campionato, ma dove in Europa ha migliorato i suoi risultati storici in questo anni la squadra giallorossa con lo Special One alla guida, adesso ci sono dei miglioramenti evidenti anche in Serie A per la Roma di Mourinho.

L’intenzione è quella di arrivare fino alla fine tra le prime posizioni e piazzarsi tra le prime 4 e per farlo servirà l’aiuto di tutti, anche di alcuni nuovi innesti che possono arrivare dal mercato di gennaio. Perché ci sono diverse occasioni che possono far comodo ai giallorossi.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto a gennaio

E’ evidente che la Roma dovrà intervenire nel mercato di gennaio visti i problemi che sono venuti fuori in questi primi mesi da un punto di vista numero di rosa. Perché la società giallorossa ha deciso di accontentare già l’allenatore e lavora in piena sintonia nonostante il contratto in scadenza nel 2024. C’è la volontà da parte di tutti di arrivare a fine anno con gli obiettivi raggiunti, per questo tutti vogliono fare al meglio il proprio lavoro.

Tra questi c’è la società che è pronta a regalare a Mourinho dei nuovi acquisti che faranno comodo all’allenatore per la seconda parte di stagione. A gennaio serviranno nuovi interventi, soprattutto visto quanto accaduto in questi primi mesi, dove la Roma ha perso diversi giocatori nella stessa zona del campo. Il calciomercato invernale di riparazione sarà quello giusto per approfittare della finestra e fare dei nuovi acquisti.

Roma: Oumar Solet il colpo in difesa

Problemi evidenti in difesa per la Roma di Mourinho che ha perso giocatori in difesa come Smalling e Kumbulla per infortunio e anche N’Dicka per le prossime partite del 2024, visto che a gennaio partirà per la Coppa d’Africa. Ecco che allora la Roma punta su Oumar Solet per rinforzare il reparto.

Quello del giovane difensore potrebbe essere un’occasione irripetibile. Perché al momento la Roma valuta diversi profili come anche l’ex Bologna Arthur Theate, che può tornare in Italia e oggi è al Rennes e un’altra idea porta a Pablo Marì del Monza. Ma il colpo potrebbe essere proprio Oumar Solet.

Roma: Oumar Solet si propone a Mourinho

E’ stato prorpio Oumar Solet, difensore francese classe 2000 del Salisburgo, che ha manifestato la voglia di cambiare squadra e campionato, per fare un salto di qualità per la propria carriera. Inoltre, nell’intervista delle ultime ore ha svelato di voler giocare proprio per Mourinho, considerandolo l’allenatore ideale per crescere e completarsi.