Di Gregorio nella big di Serie A: accordo per giugno a 15 milioni

Michele Di Gregorio è uno dei calciatori migliori di questa stagione di Serie A: il portiere del Monza può firmare con la big del campionato.

Uno dei ruoli più delicati nel calcio moderno è certamente quello del portiere. Da un po’ di tempo i “numeri uno” sono sempre al centro del gioco delle proprie squadre, con l’ormai famosissima costruzione dal basso che è diventata fondamentale per molti club. E poi c’è chi riesce a unire buoni piedi alle grandi doti da portiere e diventa appetibile per i top club.

Tra i portieri che rispondono a questo identikit c’è sicuramente Michele Di Gregorio, uno dei protagonisti indiscussi di questa prima parte di Serie A.

Calciomercato, Di Gregoio firma pr la big: le ultime

Il calciomercato estivo porterà a novità importantissime per molti club e molti calciatori. Ci sono dei profili estremamente interessanti che stanno diventando i target principali per il futuro dei top club e in questa stagione dovranno confermare i passi in avanti mostrati fino ad oggi.

Il profilo di Michele Di Gregorio sta diventando uno di quelli più importanti per le big che sono alla ricerca di un nuovo numero uno per la prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Michele Di Gregorio è il prescelto per diventare il nuovo portiere titolare di uno dei migliori club di Serie A.

Di Gregorio show: per l’estate ci pensa il Napoli

Michele Di Gregorio è uno dei portieri più intriganti di questa stagione di Serie A. Il classe ’99 sta difendendo egregiamente i pali del Monza e le sue prestazioni stanno diventando estremamente importanti per le big che lo seguono.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Napoli si è messo sulle tracce di Di Gregorio. Gli azzurri non hanno più fiducia in Alex Meret, considerate le prestazioni poco esaltanti di questa stagione e per la prossima stagione possono cambiare il reparto portieri.

Di Gregorio al Napoli sarebbe un colpo eccezionale per gli azzurri e anche per il portiere di scuola Inter. A luglio ha prolungato il contratto con il Monza fino al 2027 ma è chiaro che di fronte a proposte molto importanti per il club e per il calciatorie, l’addio ai brianzoli sarà certo.

Napoli su Di Gregorio: le cifre del trasferimento

Juventus, Milan e Inter sono già al sicuro tra i pali e a meno di clamorose cessioni non andranno a caccia di un nuovo portiere, giovane, italiano e dalle grandissime aspettative. Il Napoli, dunque, in questa corsa a Di Gregorio sembra molto ben piazzato e può chiudere “agevolmente” il colpo a giugno.

Il Monza non vorrebbe cedere Di Gregorio ma allo stesso tempo non metterà i bastoni tra le ruote al calciatore in caso di proposte allettanti. Il club brianzolo chiede 15 milioni per cedere il portiere classe ’99 e ora spetta al Napoli muoversi in anticipo.