Elodie lascia Iannone a bocca aperta, video bollente: il dettaglio non passa inosservato

Elodie, uno degli ultimi video ha lasciato i suoi fan davvero senza parole. Cosa ne penserà Andrea Iannone?

Sono stati anni intensi e di grandi soddisfazioni per Elodie Di Patrizi, nota semplicemente con il nome di Elodie. Una delle cantanti che maggiorente è riuscita a calvare la cresta dell’onda nel corso degli ultimi anni, riuscendo a conquistare le vette delle classifiche e farsi apprezzare attraverso palcoscenici importanti come quello del ‘Festival di Sanremo’.

Proprio dall’Ariston, infatti, sembra essere partita quella che è stata una vera e propria svolta per la cantante romana, abile a farsi apprezzare con il brano ‘Andromeda’ presentato proprio al Festival della canzone italiana nel 2020.

Da lì, infatti, c’è stata un’ascesa che è sotto gli occhi di tutti. Elodie è riuscita a portare a casa dei successi importanti, è riuscita a farsi apprezzare da una fetta di pubblico considerevole ed al tempo stesso ha anche aumentato consapevolezza nei propri mezzi. E cosi dal ‘Festival di Sanremo’ alla televisione passando anche per il Cinema, con il successo del film ‘Ti mangio il cuore’, con la stessa Elodie protagonista in grande spolvero.

Elodie, il video che sta facendo impazzire i fan: cosa ne penserà Iannone?

Certo, il peso del successo non è sempre semplice da gestire. Anche per la bella cantante romana sono arrivate le solite critiche e polemiche, tenute a debita distanza da una personalità fortissima mostrata a più riprese nel corso della sua carriera.

La bellezza di Elodie è sotto gli occhi di tutti, ed è la stessa che ha evidentemente catturato l’attenzione di Andrea Iannone, attuale compagno della cantante. I due fanno coppia ormai da diverso tempo, e la loro storia d’amore sembra proseguire davvero a gonfie vele. I fan sono convinti che questa love story possa durare per tanto tempo, anche perché la stessa Elodie sembra riuscire a gestire al meglio la sua vita sentimentale ed il suo successo.

Sui social, ad esempio, sono tantissimi i contenuti che la cantante pubblica quotidianamente. Tra questi anche un video che è stato diffuso su Instagram proprio in queste ore, che la ritrae nei backstage del suo tour andato in scena proprio in queste settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Un video che mostra Elodie con degli outfit molto intriganti. Tra questi anche uno che ha un particolare che sicuramente non sarà sfuggito: un vestito decisamente trasparente, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Cosa ne penserà Iannone?