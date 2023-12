Jorginho torna in Serie A: ora ci siamo

Il regista dell’Arsenal potrebbe tornare nel nostro campionato a breve: su di lui c’è l’interesse di diverse big di Serie A

Il centrocampista italo-brasiliano Jorginho non sta trovando molto spazio con Arteta all’Arsenal e stavolta sembra davvero arrivato il momento di tornare finalmente in Italia. La sua qualità farebbe comodo a diverse squadre e a 32 anni può ancora dire la sua.

Con il Napoli il suo rendimento è stato a dir poco straordinario, esprimendo con Sarri il miglior calcio della sua carriera. Jorginho ha deliziato i tifosi partenopei per anni, arrivando a ricoprire un ruolo importantissimo anche in Nazionale. Con Roberto Mancini è stato il perno della mediana, il regista che ci mancava dai tempi di Pirlo. L’Europeo vinto a Wembley la ciliegina su una carriera ad alti livelli, nonostante i tanti (troppi) rigori sbagliati da lì in avanti.

Jorginho in Inghilterra ci è rimasto anche con il club, visto che Londra è diventata la sua casa, prima al Chelsea e poi all’Arsenal. Con i Gunners non sta trovando ora molto spazio. Arteta lo ha impiegato 11 volte in Premier League, ma con un complessivo del 30% dei minuti giocati. Qualcosa di più ha fatto nelle coppe ma con risultati non sempre esaltanti.

Proprio per questo, nonostante abbia la possibilità di estendere il suo contratto sino al 2025, probabilmente verrà lasciato partire a gennaio. Su di lui ci sono in fila almeno 3 club importanti del nostro campionato.

Jorginho torna in Serie A, su di lui è corsa a tre: Milan, Juventus e Lazio sondano il terreno

La regia di Jorginho potrebbe fare comodo a diverse squadre in Serie A, ma soprattutto 3 sembrano pensare ad un suo acquisto. La prima è la Juventus di Allegri, che proprio lì in mezzo sta sperimentando soluzioni alternative con Nicolussi Caviglia o Locatelli adattato. Servirebbe un vero play a cui affidare lo sviluppo della manovra.

Giuntoli conosce benissimo Jorginho per averlo avuto al Napoli e non disdegnerebbe di riproporlo anche in bianconero. Una possibile concorrente di mercato è il Milan, che pensò a Jorginho già ai tempi del Chelsea, senza riuscire a concludere l’acquisto. Il ritorno di Bennacer ha allungato le scelte di Pioli, ma anche per i rossoneri un regista puro farebbe comodo.

Da non sottovalutare nemmeno la connection con Maurizio Sarri, padre calcistico dell’italo-brasiliano e suo grande estimatore. La Lazio potrebbe provare un inserimento in extremis, magari strappando un prezzo vantaggioso da pagare in più tranche. Insomma Jorginho in Serie A è un’ipotesi concreta.

