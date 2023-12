Juventus, rescissione Pogba: c’è l’annuncio di Giuntoli

Arrivano le parole del direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli in merito al futuro di Paul Pogba.

Negli ultimi giorni s’è parlato molto riguardo la squalifica per doping di Paul Pogba. Il centrocampista francese è alle prese con questa delicata questione con il Tribunale Nazionale anti doping. Ecco la posizione della Juventus in merito a questa situazione che rischia di compromettere il futuro del giocatore.

Nel pre partita di Juventus Napoli, il direttore sportivo della Juventus Giuntoli ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro in bianconero di Paul Pogba. Il centrocampista francese, al centro di un’inchiesta per doping, è attualmente squalificato e non a disposizione di Max Allegri. Ecco la decisione della Juve in merito all’eventuale ipotesi di rescissione con Paul Pogba.

Juventus Napoli: le parole di Giuntoli su Pogba

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Dazn, Cristiano Giuntoli ha fatto il punto della situazione riguardo la vicenda doping Pogba. Attualmente ai box a causa di questa situazione, il francese nei prossimi mesi dovrà affrontare un processo che lo vede imputato a seguito della positività riscontrata dopo la partita di campionato contro l’Udinese.

Un problema non di poco conto per il calciatore, che rischia di mettere a repentaglio la carriera da calciatore. Intanto, ecco la posizione ufficiale della Juventus che ha chiarito in merito all’ipotesi rescissione con Pogba che attualmente guadagna uno stipendio minimo.

“Prima di esporci ufficialmente vogliamo attendere l’ultimo gradi di giudizio che metterà la parola fine su questa vicenda. Vogliamo confrontarci anche con il suo entourage, aspettiamo il momento giusto. Per il momento non è il caso”.