Juventus: squalifica Pogba ridotta, il verdetto

Arrivano aggiornamenti su quella che sarà la squalifica per doping per Paul Pogba della Juventus. Il centrocampista francese è stato fermato in estate e ora dovrà attendere la decisione ufficiale.

Ci sono delle novità che riguardano quello che sarà il futuro del calciatore che è stato messo spalle al muro dopo i controlli antidoping che hanno dato riscontro positivo a delle sostanze illegali.

Adesso si cerca di capire come uscire al meglio da questa vicenda, sia per una questione d’immagine che di altro per lui e la Juventus.

Juventus: Pogba squalificato 4 anni, la decisione

Il giocatore da mesi ormai è fuori gioco e aspetta solo il momento giusto per tornare a metterci la faccia e parlare di tutta questa vicenda. Un momento delicato per il giocatore e anche la sua famiglia.

Si è chiuso in se stesso e continua a lavorare per non perdere la forma e con la speranza che possano arrivare buone notizie da un momento all’altro. Ora però la situazione è veramente delicata. Nelle ultime ore è arrivata la richiesta di squalifica per Pogba di 4 anni e la Juventus attende.

Juventus: doping Pogba, rifiuta il patteggiamento

Paul Pogba ha rifiutato il patteggiamento vista la richiesta di 4 anni di squalifica per doping. Il giocatore e i suoi legali vanno avanti con la propria idea di ottenere un grande sconto di pena e provare a scagionare il francese da questa situazione spiacevole. La Juventus, intanto, attende per prendere una decisione su di lui.

Rifiutato il patteggiamento di Pogba alla richiesta di 4 anni di squalifica per doping. E’ stata questa la scelta del calciatore francese che vuole ottenere uno sconto di pena importante e i suoi avvocati stanno provando a capire come riuscirci nei prossimi giorni. Presto si arriverà ad una decisione definitiva per il futuro del calciatore.

Squalifica Pogba: ritiro e carriera finita

Paul Pogba riflette anche su quello che sarà il suo futuro. Perché in caso di conferma di 4 anni di squalifica, allora la società dovrà liberarsi del giocatore e lui prenderà una decisione definitiva su quello che sarà il suo futuro in termini di carriera da calciatore. Con una squalifica così grande è difficile pensare che attenderà il momento per tornare in campo.

Infatti, la carriera di Pogba potrebbe terminare così per doping a 30 anni e con gli ultimi anni che non è riuscito nemmeno a giocare con continuità a causa dei suoi tantissimi infortuni che gli hanno rovinato quella che sembrava essere una grande carriera. Con la squalifica che arriverà sarà tutto finito nel peggiore dei modi.