L’Inter perde uno dei giocatori più preziosi, Allegri fa festa

Nella corsa scudetto tra Inter e Juventus potrebbe pesare non poco la questione infortuni: in casa Inter si piange per il nuovo problema

Altro che ‘obiettivo quarto posto’. Ormai non ci crede più nessuno alla favoletta che, tanto la dirigenza quanto l’allenatore della Juve, raccontano alla stampa su quelle che sarebbero le ambizioni della compagine bianconera per il campionato in corso.

Per la corsa scudetto c’è anche la Juve. Eccome se c’è. Come se non bastasse la classifica, che parla da sola – la ‘Vecchia Signora è incollata all’Inter a soli due punti di distanza – basterebbe vedere la ferocia con la quale i ragazzi di Allegri si sono andati a riprendere la vittoria in quel di Monza.

Basterebbe vedere anche la carica del tecnico livornese, in piena trance agonistica dopo il gol vittoria di Gatti, quando è arrivato perfino a ‘minacciare‘ il vice Landucci, reo di aver esultato al gol dell’ex Frosinone e di non essere restato concentrato fino al fischio finale.

Nell’appassionante contesa tra le due rivali di sempre, anche gli infortuni hanno il loro peso. I bianconeri hanno superato brillantemente il mese abbondante senza il loro capitano, il brasiliano Danilo, in campo. L’Inter, che non aveva avuto troppi problemi di infortuni fino al match con l’Atalanta, fa ora i conti con una difesa ridotta all’osso. E con un nuovo problema, il secondo in stagione, accusato da uno dei nuovi arrivati.

Arnautovic ko, brutto guaio per Inzaghi

Già infortunatosi a settembre, nel corso della trasferta di Empoli, quando aveva rimediato una distrazione muscolare alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, Marko Arnautovic ha lamentato un altro problema fisico a Napoli, quando era entrato nei minuti finali per far rifiatare Marcus Thuram.

Rimasto a terra dopo un contrasto di gioco, l’austriaco al ritorno a Milano oggi ha effettuato gli esami del caso, che hanno evidenziato una piccola frattura alla prima falange del mignolo sinistro.

L’attaccante dovrà portare per almeno tre settimane un piccolo tutore, col dito che verrà steccato come forma di protezione da altri eventuali traumi. La sua presenza in campo potrà essere dunque garantita solo con questi accorgimenti ortopedici, che comunque potrebbero limitare la mobilità del giocatore e la sicurezza nell’affrontare i corpo-a-corpo.

Con un calendario fitto, che vedrà i nerazzurri impegnati, come tutte le squadre, anche nei giorni a ridosso della fine dell’anno, la notizia del nuovo infortunio dell’ex Werder Brema non è certo stata accolta con gioia alla Pinetina.

E intanto Allegri se la ride al pensiero che molto probabilmente, come già accaduto nei mesi scorsi, Lautaro e Thuram saranno chiamati a fare gli straordinari. Con una resa in campo che potrebbe essere inferiore a quella che ci sarebbe se i due riposassero di più.