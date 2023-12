Trattativa in corso tra Napoli e Salernitana: ecco l’obiettivo degli azzurri che vogliono portare alla corte di Mazzarri un giocatore granata.

A sorpresa, potrebbe andare in scena una trattativa sull’asse Napoli Salerno con le due società in contatto per chiudere questo scambio che potrebbe favorire in particolar modo la squadra azzurra. C’è la volontà, infatti, di prendere uno dei migliori talenti dei granata. Alla Salernitana potrebbero andare due giovani talenti di proprietà del Napoli: ecco tutti i dettagli.

Emergono nuovi aggiornamenti su questa trattativa che potrebbe andare in porto nei primi giorni di gennaio 2024, subito dopo l’apertura ufficiale del calciomercato invernale. C’è la necessità da parte della società azzurra di chiudere almeno un colpo in difesa. Per Mazzarri, infatti, c’è bisogno dell’arrivo di un giocatore che possa giocare su entrambe le fasce. Ecco perché la società ha pensato al talento di proprietà della Salernitana che può andare a Napoli attraverso uno scambio.

Calciomercato Napoli: scambio con la Salernitana, ecco chi arriva

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli sta sondando il mercato italiano per rinforzare la squadra di Mazzarri. La società azzurra ha messo nel mirino una serie di giocatori, tra cui anche il talento di proprietà della Salernitana che è pronto a chiudere la sua esperienza con la maglia granata.

Dopo un anno e mezzo, Pasquale Mazzocchi può lasciare la Salernitana per firmare con il Napoli. L’esterno può essere il rinforzo giusto per la difesa del Napoli, che cerca un duttile terzino abile a giocare sia destra che a sinistra. Il 28enne è considerato il profilo perfetto, l’uomo ideale per Walter Mazzarri che in questo momento è in piena emergenza soprattutto sulla fascia sinistra con le indisponibilità di Olivera e Mario Rui.

Ecco perché nei primi giorni di gennaio 2024 la società può chiudere per portare al Napoli Mazzocchi. Alla Salernitana possono andare due giovani talenti, Zanoli e Gaetano.

Calciomercato Napoli: scambio per Mazzocchi? La posizione dei granata

Ultima in classifica, la Salernitana potrebbe decidere di dare una svolta alla propria rosa rivoluzionando l’organico a disposizione di Inzaghi. Partendo dalle cessioni di alcuni top, come Mazzocchi e Dia, il club di proprietà di Danilo Iervolino potrebbe finanziare la prossima sessione di calciomercato di gennaio 2024. Ecco perché Mazzocchi può finire al Napoli nell’ambito dell’affare che potrebbe portare alla Salernitana Gaetano e Zanoli. Un doppio affare che consentirebbe ai granata di rinforzare l’organico a disposizione di Pippo Inzaghi.