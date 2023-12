Milan: infortunio Leao, c’è una novità sul rientro

Aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di Rafael Leao: l’attaccante ci sarà per la gara di campionato Atalanta Milan? Ecco la decisione finale di Stefano Pioli.

Stefano Pioli e il suo staff hanno valutato le condizioni fisiche di Rafael Leao, in vista della gara di campionato in programma domani tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium. Una sfida importante, per entrambe le squadre, che sono in lotta per un posto tra le prime quattro del campionato. Con uno sguardo anche agli impegni europei della prossima settimana, ecco la decisione finale del Milan riguardo la convocazione contro l’Atalanta di Leao.

Come sta Rafael Leao? La lesione al bicipite femorale della coscia destra, che aveva messo ko l’attaccante, appare superato con il calciatore che in questa settimana si è allenato in parte con il resto della squadra. Ecco la scelta finale di Stefano Pioli che, oltre al match contro l’Atalanta di domani, dovrà pensare anche alla sfida di Champions League in programma mercoledì contro il Newcastle. L’ultima chance, per sperare nella qualificazione agli ottavi, è vincere contro gli inglesi con una sconfitta del Psg in trasferta contro il Dortmund. Intanto, arrivano le ultimissime riguardo le condizioni fisiche di Rafael Leao.

Milan: infortunio Leao, la decisione sulla convocazione contro l’Atalanta

La lesione muscolare di Leao è guarita. A confermare ciò anche gli esami strumentali, effettuati dal portoghese qualche giorno fa. Ciò ha permesso il rientro in gruppo del calciatore che, comunque, non ha partecipato alle prove tecnico tattiche anti Atalanta.

Ecco perché alla fine Stefano Pioli ha deciso di non rischiare Leo che non è partito con la squadra per la trasferta di Bergamo. La decisione è stata presa nel pomeriggio, dopo un consulto con il suo staff. Alla fine, il portoghese poteva accomodarsi solo in panchina contro l’Atalanta visto che non aveva i novanta minuti nelle gambe.

Ecco perché l’obiettivo di Pioli è quello di recuperare a pieno regime Leao per la trasferta contro il Newcastle.

Due assenze importanti per il Milan in vista della gara di domani contro l’Atalanta. Hanno alzato bandiera bianca Leao e Kjaer non convocati da Pioli per l’importante trasferta di campionato. Il portoghese ha recuperato dalla lesione ma non ha ancora il ritmo partita, ecco perché il tecnico ha deciso di preservarlo. Rafa avrà altri giorni a disposizione per tornare in campo. Infine, Simone Kjaer ha lavorato ancora a parte e – come annunciato da Pioli in conferenza stampa – non è nella forma ottimale per prendere parte ad una partita.