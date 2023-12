Mourinho ha scelto la sua prossima squadra: decisione a sorpresa

Clamoroso colpo di scena per il futuro di José Mourinho, il tecnico ha scelto la prossima squadra: ecco dove allenerà.

Con un personaggio come José Mourinho, non c’è mai nulla di certo. Il futuro del tecnico portoghese continua a essere argomento di discussione a Roma e non solo. Tra una polemica arbitrale e l’altra, lo Special One è infatti riuscito, di riffa o di raffa, a rimettere in sesto la squadra giallorossa. E il suo destino adesso potrebbe essere totalmente da riscrivere.

L’avvio di stagione horror della squadra capitolina sembrava aver di fatto posto la parola fine a ogni discorso di rinnovo di Mourinho alla Roma. In pochi hanno pensato che la società potesse decidere di esonerarlo, ma sul fatto che questa potesse essere l’ultima stagione del portoghese sulla panchina giallorossa non c’erano praticamente dubbi.

Anche perché, in contemporanea con i risultati e le prestazioni non proprio esaltanti della squadra, arrivavano notizie da più parti di offerte per l’allenatore più o meno irrinunciabili. Dall’affascinante panchina del Brasile a quelle a dir poco remunerative dei club sauditi, o addirittura della Nazionale araba in caso di fallimento del progetto Mancini, le ipotesi per il futuro di Mourinho si sprecavano nelle ultime settimane.

Le cose però, improvvisamente, sembrerebbero essere cambiate. Il tecnico avrebbe ormai fatto la sua scelta, e in pole per il suo futuro ci sarebbe adesso una sola squadra, con cui bisognerà solo trovare un accordo nelle prossime settimane.

Mourinho, svolta nel suo futuro: che sorpresa per i tifosi

Che vinca o che perda, Mourinho resta per i tifosi della Roma un eroe. Il tecnico portoghese non è riuscito a dare alla squadra un gioco chiaro, definito e piacevole, ma ha trasmesso un animo combattivo che galvanizza ormai da più di due anni la Curva Sud giallorossa. Se a questo aggiungiamo il suo porsi spesso e volentieri contro il ‘sistema’, è chiaro che nessuno, o quasi, a Roma vorrebbe separarsi da un condottiero del genere.

E a quanto pare nemmeno Mourinho ha tanta voglia di lasciare la squadra, soprattutto adesso che le cose stanno cominciando a girare per il verso giusto e che, grazie agli arrivi prima di Dybala, poi di Lukaku, può finalmente beneficiare dell’apporto in rosa di due top player di livello assoluto.

A sorpresa, a suon di vittorie e di recuperi clamorosi in classifica, Mourinho si è quindi riguadagnato la fiducia dei Friedkin, pronti ad accontentare i tifosi e a riaprire le trattative per il rinnovo del contratto dello Special One, in scadenza a giugno. Una firma che arriverà però solo a determinate condizioni.

Mourinho-Roma, rinnovo in vista: le condizioni del tecnico

Se qualche settimana fa c’era diffidenza tra i vertici societari, oggi le cose sembrerebbero cambiate, e tutto fa presupporre che entro Natale le parti possano incontrarsi per cercare di trovare un accordo economico per il rinnovo. Un prolungamento che dovrebbe essere biennale, portando quindi la scadenza del contratto dal 2024 al 2026.

Le condizioni che il tecnico porrà per firmare sono però essenzialmente tre: la conferma del suo attuale stipendio (da circa 7,5 milioni a stagione), il mantenimento in rosa dei principali top player (Lukaku e Dybala) anche nelle prossime stagioni e l’inserimento nel quadro dirigenziale di una figura di spicco a livello mediatico, che possa supportarlo nelle sue ‘battaglie’. E secondo voci di corridoio la figura ideale per questo ruolo nella sua mente potrebbe essere un certo Francesco Totti.