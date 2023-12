Serie A: incontro presidente-allenatore, situazione a rischio

Non è un momento facile in Serie A per diversi club, ma uno in particolare potrebbe pensare di dare una svolta immediata al progetto con un cambiamento in vista delle prossime settimane.

Già ci sono stati diversi esoneri in Italia e presto potrebbero continuare ad arrivarne altri, con diversi allenatori che rischiano seriamente il posto perché potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro.

La situazione è delicata e presto potrebbe arrivare una svolta per una società anche grazie alla mossa fatta dall’allenatore che ha deciso di esporsi in maniera importante per provare a cambiare l’inerzia del momento.

Serie A: allenatore a rischio, incontro con l’allenatore

E’ chiaro il messaggio che è stato fatto passare, ma adesso la società vuole uscire il prima possibile da questa situazione spiacevole. Infatti, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro del club.

E’ addirittura intervenuto il presidente visto che si è parlato di un nuovo cambio di allenatore in panchina. Ora l’intenzione del club è quella di ottenere risultati il prima possibile.

Salernitana: Inzaghi rischia l’esonero?

Sembra assurdo pensare che Filippo Inzaghi rischi già l’esonero alla Salernitana per il brutto momento che sta vivendo il club con altri risultati negativi e l’ultimo posto di Serie A in classifica. Ma la società ha visto dei miglioramenti nella squadra campana che ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza il prima possibile come accaduto in questi ultimi anni. C’è un aggiornamenti riguardo l’attuale situazione.

Perché la Salernitana sta pensando di dare un punto di svolta. 5 punti in 6 partite da quando c’è Inzaghi in panchina e prima vittoria ottenuta da parte del club che resta però all’ultimo posto con 8 punti e ora sta cercando di capire come lavorare al meglio per raggiungere la salvezza che dista ancora 3 punti solo al momento. Vittoria anche in Coppa Italia e ottavi che si giocheranno contro la Juve, per questo il posto di Inzaghi non è a rischio con un esonero.

Salernitana: Iervolino incontra Inzaghi e De Sanctis

Arriva la notizia lanciata dai colleghi di TuttoSalernitana.com, riguardo l’incontro avuto tra il presidente Danilo Iervolino con mister Inzaghi e il ds De Sanctis. Il numero uno del club campano ha deciso di far visita alla squadra e seguire l’allenamento per mostrare il suo legame, interesse e appoggio al resto della squadra.

Gesto importante anche per Inzaghi e De Sanctis che hanno avuto modo di incontrare il presidente Iervolino insieme all’amministratore delegato Milan per provare a trovare la formula giusta per la Salernitana.