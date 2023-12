Scippo giallorosso in Serie A: lo prende la capolista

Novità per un centrocampista in Serie A: può fare le valigie da gennaio. Un club spagnolo lo vuole a tutti i costi!

La sorpresa di questa stagione è una squadra che sta stupendo veramente tutti, arrivata a dominare uno dei campionati più difficili e quotati del nostro continente, dove da anni la fanno da padrone due mostri sacri assoluti. Quest’anno invece c’è una piccola squadretta locale che sta cercando di emulare il Leicester di Ranieri in quella che, se possibile, sarebbe un’impresa ancora più incredibile.

Nella Liga spagnola il Girona è diventato sicuramente la rivelazione della stagione. Ora sono diversi i club a volere i titolari del club spagnolo, che sta già cercando di correre ai ripari. Da gennaio potrebbero arrivare dei nuovi colpi per tenere la prima posizione anche nella seconda metà di stagione, e tra i nomi nella lista degli osservati troviamo un centrocampista fondamentale per il Lecce di D’Aversa.

Stiamo parlando di Joan Gonzalez, pilastro del centrocampo di D’Aversa che da 2 anni sta dimostrando di essere uno degli elementi migliori della rosa giallorossa. Le sue performance in campo hanno attirato le attenzioni del Girona, che sta cercando un centrocampista già pronto per una maglia da titolare. Michel, allenatore del club catalano, vuole proprio Joan Gonzalez come nuovo titolare, e il club potrebbe tentare di tesserarlo già a gennaio.

Gonzalez cercato dal Girona: le intenzioni del Lecce sulla trattativa con gli spagnoli

Dal suo a Lecce, Joan Gonzalez è passato subito in prima squadra dopo una sola stagione in Primavera, nella quale ha segnato ben 8 gol e servito 3 assist in poco più di 30 presenze. Arrivato in prima squadra nel 2022, lo spagnolo sta per arrivare a 50 presenze con la maglia giallorossa, in cui ha dimostrato di essere uno dei nomi più affidabili della rosa.

D’Aversa inizialmente l’ha centellinato, poi ha capito che doveva affidarsi il più possibile a lui. Eppure la sua avventura con il Lecce potrebbe finire prima del previsto: il Girona, attuale capolista nella Liga spagnola, lo sta cercando per sostituire uno dei titolari in partenza.

Aleix Garcia, centrocampista diventato fondamentale per Michel, ha stupito tutti in questa stagione, giocando il 100% dei minuti del Girona in Liga, mettendo a segno 3 gol e 4 assist e contribuendo all’exploit del club. Le prime offerte per l’ex City e Eibar stanno già convincendo la società, e la partenza definitiva potrebbe arrivare già a metà stagione. Garcia vale più di 10 milioni al giorno d’oggi, ma il prezzo potrebbe aumentare in caso di asta tra le dirette interessate (si parla di Atletico Madrid e Barcellona).

Per rimediare ad una partenza così importante, il Girona ha intenzione di offrire una cifra di poco inferiore al Lecce per acquistare Gonzalez, che tornerebbe in patria dopo le esperienze nella Cantera del Barcellona, prima di arrivare al Lecce a titolo gratuito. Mediano per natura, ma adattabile anche in posizioni più avanzate, Gonzalez il titolare perfetto per sognare la vittoria della Liga. Nessun calciatore individuato finora dal Lecce per sostituirlo, ma con quella cifra potrebbe arrivare un nome comunque importante.