Scoppia il caso in Serie A: andranno via 51 giocatori

Terremoto in arrivo in Serie A, 51 giocatori stanno per lasciare il campionato: situazione paradossale, club decimati.

La Serie A sta per essere depredata. Può sembrare incredibile, e per certi versi assurdo, ma il campionato italiano potrebbe perdere tra pochi giorni ben 51 protagonisti. Un problema annoso di cui si discute da molto tempo ma che al momento non ha trovato alcuna soluzione. Nonostante le proteste dei tifosi, non c’è quindi nulla da fare. Ancora una volta il campionato italiano dovrà fare i conti con un vero e proprio esodo.

La colpa, se di colpa si può e si vuole parlare, è ovviamente delle due manifestazioni continentali che la Fifa ha permesso di organizzare nel bel mezzo della stagione calcistica internazionale. Dal 13 gennaio all’11 febbraio è in programma in Costa d’Avorio la Coppa d’Africa, attesissima dai giocatori africani, molto meno dai loro club di appartenenza.

Ma quest’anno non saranno solo le stelle del calcio africano a tenere con il fiato sospeso le proprie squadre. Dal 12 gennaio al 10 febbraio si terrà infatti anche la Coppa d’Asia in Qatar. Due manifestazioni molto importanti che potrebbero portare via alle nostre squadre di club ben 51 giocatori, tra grandi protagonisti e riserve di lusso.

Coppa d’Africa e Coppa d’Asia: i calciatori di Serie A impegnati nelle due manifestazioni

Se possono sorridere e tirare un bel sospiro di sollievo Inter e Juventus, che potranno contendersi lo scudetto senza dover fare a meno nemmeno di uno dei propri calciatori, va molto peggio ad altre importanti formazioni di Serie A.

Su tutte, forse, al Napoli, costretto a giocarsi una fase importante del campionato, e tutta la Supercoppa Italiana, senza due pilastri come Victor Osimhen e Zambo Anguissa, titolarissimi rispettivamente di Nigeria e Camerun. Una vera mannaia pronta ad abbattersi sulla squadra di Mazzarri, che può però ‘consolarsi’ con le perdite di altre rivali in lotta per un posto in Champions.

Il Milan, ad esempio, dovrà quasi sicuramente fare a meno del nigeriano Chukwueze, finora quasi un oggetto misterioso, ma rischia seriamente di perdere subito anche l’algerino Bennacer, rientrato solo in queste settimane dopo una lunga degenza.

E se la Lazio perderà solo il giapponese Kamada, non sorridono Roma e Atalanta: Mourinho dovrà fare a meno dell’ivoriano N’Dicka, probabilmente dell’algerino Aouar e dell’iraniano Azmoun; Gasperini perderà invece il nigeriano Lookman e con tutta probabilità anche il maliano El-Bilal Touré, in pratica mai avuto a disposizione quest’anno per infortunio.