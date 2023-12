Scudetto alla Juventus, Allegri sbotta in diretta: contro i calciatori

La Juventus continua a macinare vittorie importantissime e contro il Napoli sono arrivati tre punti importantissimi.

I bianconeri hanno il grande obiettivo di tornare in Champions League ma di settimana in settimana continuano a fare passi in avanti in classifica e oggi sono al primo posto. I calciatori continuano a ripetere di voler vincere lo Scudetto, mentre Allegri è sempre molto più cauto e parla di valutare le partite di giornata in giornata.

La vittoria contro il Napoli pone la Juventus in una posizione di forza assoluta rispetto alle altre big del campionato. E ora anche l’Inter rischia di perdere il percorso positivo.

Juventus da Scudetto: Allegri predica calma

Al termine di Juventus Napoli, Massimiliano Allegri è tornato a parlare dei sogni del club bianconero e della volontà di fare un ulteriore passo in avanti verso il sogno Scudetto.

“Ho un gruppo di ragazzi che si mette a disposizione, Rabiot e McKennie hanno fatto un lavoro straordinario ma bisognava fare un lavoro ancora migliore nella gestione del pallone”.

Internamente parlate di Scudetto? “Non è questione di quello che si dice o no, cioè possiamo dire di avere ambizione di vincere. Ma poi bisogna dimostrarlo in campo e bisogna dimostrare che si possono vincere le partite in campo. Bisogna fare più punti possibili per entrare in Champions e poi per restare attaccati al treno in testa“.

Scudetto alla Juventus? Allegri bacchetta i calciatori

Lo Scudetto della Juventus è una possibilità concreta in questo momento della stagione ma Allegri continua a predicare calma e in diretta a DAZN ha “bacchettato” i suoi calciatori.

“Vincere stasera è stato molto importante perché abbiamo messo il Napoli a -12 ed è un ottimo risultato. Il sogno Scudetto è normale ma noi dobbiamo lavorare passo dopo passo perché sbagliamo ancora troppo. Nei momenti di difficoltà, però, la squadra diventa un blocco granitico e abbiamo difeso in modo ordinato”.

Che Juventus è? “Siamo una squadra umile, che conosce bene i propri limiti. Ma il fatto che non ci scomponiamo e non ci sono più troppi errori mi rende felice“.

“C’è convinzione”, Allegri vuole tornare a vincere

Scudetto? “Si vincono anche attraverso partite come questa. Poi nel calcio in un attimo vivi momenti esaltanti e in altri momenti difficilissimi. La forza di tutte le grandi squadre allenate è quello di pensare partita per partita. Oggi abbiamo rischiato di prendere un gol grave ma la squadra non ha mollato ed è rimasta dentro la partita. C’è convinzione di fare grandi cose“.

Orgoglioso della Juve? “La Juventus ha nel DNA la sofferenza e le partite giocate attraverso il lavoro e le difficoltà. Sono contento per Gatti e per il gol ma deve migliorare ancora molto difensivamente“.