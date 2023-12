“Sollevato dall’incarico” clamoroso esonero in Italia: è ufficiale

Dal successo dello scorso anno all’esonero: per la squadra inizia un nuovo capitolo: chi dirigerà la squadra dalla prossima sfida

Aveva guidato la squadra ad un passo dal sogno la scorsa stagione: tuttavia, i risultati avevano smesso di emozionare i tifosi e il presidente della società dall’inizio del nuovo campionato. Arriva l’annuncio che mette la parola fine alla sua avventura nel Nord Italia: ecco il comunicato ufficiale e chi lo sostituisce.

Si apre un nuovo capitolo per la società e per la squadra. La favola si era interrotta da diverso tempo: il club rivelazione della scorsa stagione di Serie B ripartirà con un nuovo allenatore nella speranza di dare una svolta al percorso dell’équipe biancorosso.

Tutti speravano che la magia della scorsa stagione potesse accompagnare la squadra anche quest’anno, ma non è stato così. Il Sudtirol ha conquistato solamente 17 punti in 15 partite di Serie B.

Un annuncio breve per l’esonero: si chiude ufficialmente la favola

Un rendimento che non ha soddisfatto il presidente della società che ha deciso di congedare il tecnico con un breve comunicato diffuso sui canali social del club: “FC Sudtirol annuncia di aver sollevato Pierpaolo Bisoli dall’incarico di allenatore della prima squadra con effetto immediato.

La società ringrazia mister Bisoli per la passione e la dedizione al lavoro, oltre che per i risultati conseguiti alla guida della squadra biancorossa nella stagione 2022-2023 e augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Si chiude con queste parole l’avventura del tecnico emiliano. Al suo posto subentra Federico Valente, già allenatore della formazione Primavera 2 biancorossa. Il nuovo allenatore è un ex portiere professionista che ha militato in diverse squadre elvetiche. In qualità di primo allenatore ha guidato vari équipe tra cui l’Under 19 del SC Friburgo. Nel 2012 ha conseguito il patentino UEFA A, ma sta lavorando per ottenere il titolo UEFA Pro, che gli aprirà le porte della conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria.

Il nuovo allenatore non ha ancora rilasciato dichiarazioni. I tifosi dovranno attendere, come annunciato dal comunicato rilasciato dalla società, Valente si esprimerà sulla sua nuova esperienza direttamente in occasione della conferenza stampa antecedente alla sfida con il Bari, altra rivelazione dello scorso anno che sta faticando a ripetersi nel corso di questa stagione, in programma venerdì ed accessibile solamente agli operatori del settore dell’informazione. Non resta, dunque, che attendere per scoprire se il cambio di guida sortirà l’effetto sperato dai tifosi e dalla società.