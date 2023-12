Guardia di Finanza a casa Totti: il Pupone di nuovo nei guai

Blitz della Finanza, guai per Francesco Totti: ecco cosa è successo all’ex capitano della Roma.

Nuovi aggiornamenti riguardo l’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza a casa di Francesco Totti. Problemi giudiziari per l’ex capitano della Roma? Alle prese con la trattativa per il divorzio con Ilary Blasi, per il romanista arrivano ci sono altri problemi che arrivano in prossimità delle feste natalizie.

Ennesima gatta da pelare per l’ex capitano della Roma Totti, alle prese anche con il divorzio con la moglie Ilary Blasi. Momento non facile per il Pupone che quest’oggi è stato oggetto di un accertamento da parte della Guardia di Finanza.

Guardia di Finanza: controlli a casa di Totti

Come spesso accade, la Guardia di Finanza ha effettuato un controllo a campione e questa volta nel mirino delle fiamme gialle è finito Francesco Totti che è stato oggetto di un accertamento. Una semplice verifica, come riportato dal Corriere della Sera, per riscontrare la veridicità delle varie dichiarazioni effettuate.

Il nucleo economico della Polizia ha avviato questo controllo nei confronti di Francesco Totti, mettendo a setaccio ogni affare dell’ex capitano giallorosso. Partendo dalle sponsorizzazioni, attualmente in essere tra le varie società e l’ex giocatore della Roma. Al momento non ci sono rischi penali anche se la vicenda andrà analizzata e valutate nelle opportuni sedi.

I finanzieri, che si sono presentati a casa di Totti, hanno preso in carico tutta la documentazione che dovrà essere analizzata. Come spesso accade, questa operazione è stata fatta su iniziativa della Finanza che spesso effettua dei controlli a tappeto su sportivi, influencer e personaggi del mondo dello spettacolo.

Contabilità nel mirino della Finanza, problemi per Totti

Al centro di un nuovo caso mediatico, dopo la vicenda legata al divorzio con la sua ex moglie Ilary Blasi, Francesco Totti questa volta è finito nel mirino della Finanza. Attraverso questa operazione, le fiamme gialle hanno preso possesso dei documenti contabili del Pupone. Nella giornata odierna c’è stato il blitz della finanza che dovrà, adesso, controllare tutto il materiale e riscontrare eventuali anomali. Tutto ciò non preoccupa Francesco Totti visto che – come confermato da corriere.it – neanche il suo legale di fiducia Antonio Conte è a conoscenza di questo tipo di operazione. Ovviamente, servirà ancora tempo per capire e leggere la contabilità di Totti. Nel caso in cui non dovesse quadrare qualcosa, l’ex capitano rischierebbe una denuncia penale.