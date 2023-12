Alessia Lanza fa esplodere Instagram: posa rovente

Mamma mia Alessia Lanza! Lo scatto pubblicato su Instagram ha lasciato i suoi fan letteralmente senza parole, cosa succede?

Se c’è un vero e proprio fenomeno mediatico che ha cavalcato la cresta dell’onda ed ora rappresenta senza dubbio una delle donne più seguite d’Italia sui social, quella è senza dubbio Alessia Lanza. Ai più grandi questo nome potrebbe non dire niente, visto che stiamo parlando di una giovane tiktoker che sta spopolando soprattutto tra i ragazzi.

Oltre ad una bellezza lampante e fuori dal comune, Alessia è riuscita a sfruttare quella popolarità creata proprio sulla piattaforma cinese. Grazie a ‘TikTok’, infatti, non sono pochi i personaggi che sono riusciti ad emergere e conquistare consensi. Tra questi c’è anche la bellissima Alessia, classe 2000 e nativa di Torino. Una donna giovanissima ma al tempo stesso scaltra ed abile a fiutare le vie del successo.

Il suo libro, ‘Non è come sembra’, ha fatto parlare tantissimo ed acceso un vero e proprio dibattito attorno alla stessa Lanza. Il motivo? Non tanto il contenuto, almeno non in prima battuta. La copertina del libro, con Alessia totalmente nuda, è riuscita non soltanto a catturare l’attenzione ma anche ad accendere la discussione su quanto sia lecito che una ragazzina cosi piccola ed apparentemente innocente si mostrasse senza veli sulla copertina di un libro.

Alessia Lanza, una posa davvero hot: i social vanno in tilt

Una mossa che molti hanno definito di marketing, con Alessia ed il suo staff abili a sfruttare la sua immagine anche per far discutere i suoi fan. E cosi l’immagine della stessa tiktoker ha fatto il giro d’Italia sfruttando canali anche lontani dai social, visto che anche la televisione ha parlato moltissimo di Alessia e del suo libro, per i motivi citati poco prima.

Poi tante sponsorizzazioni, brand che si sono avvicinati al mondo di ‘TikTok’ e che nel caso di Alessia hanno ritrovato una donna dal viso pulito, da poter lanciare ed affiancare a tantissimi marchi. Cosi è stato, ed infatti la Lanza ha prestato il suo volto ed il suo corpo a diverse campagne pubblicitarie.

Anche sui social, chiaramente, sono tantissimi gli scatti molto particolare che catturano l’attenzione ed i like. Come nel caso di una delle ultime foto pubblicate da Alessia, con la bella 23 piemontese impegnata a farsi immortalare con una posa molto particolare che non ha lasciato indifferenti i suoi fan: Alessia è seduta su di una poltrona, vestitino nero che lascia poco spazio all’immaginazione, sguardo accattivante e gambe semi-accavallate.

Un post da urlo. Tanto è vero, dati alla mano, che la foto ha raccolto tantissimi like e commenti su Instagram. “Party time”, scrive Alessia nella didascalia del post pubblicato su Instagram facendo riferimento a una nota marca di calze. Come detto, brand e TikTok: un binomio che funziona e che vede oggi in Alessia Lanza una vera e propria esponente di rilievo.