Napoli, c’è un nuovo infortunio: annuncio dopo la Juventus

Ultimissime notizie Napoli: ecco l’annuncio della società relativa al nuovo infortunio accorso al giocatore.

Oltre al danno anche la beffa. La sconfitta di Torino porta con sé anche un infortunio. Ci sono delle novità relative alle condizioni fisiche del calciatore, che è uscito acciaccato dalla trasferta contro la Juventus. Una brutta notizia per Walter Mazzarri, che deve già fare a meno di alcuni titolari.

Comunicato ufficiale da parte del club azzurro che, dopo la Juventus, questa mattina si è ritrovata a Castel Volturno per il consueto allenamento d’avvicinamento al match di Champions League contro il Braga.

Napoli: comunicato ufficiale, c’è un nuovo infortunato

Aumentano le indisponibilità in casa Napoli con un nuovo giocatore ai box. C’è l’annuncio ufficiale da parte della società azzurra che, attraverso una nota stampa ha comunicato i dettagli relativi alle condizioni fisiche del giocatore che è tornato acciaccato dalla trasferta di Torino.

Ennesimo problema fisico per la squadra di Mazzarri che, in questo momento, deve già fare a meno di diversi calciatori. Ecco l’annuncio ufficiale da parte del club azzurro che ha informato i tifosi circa le condizioni del giocatore che è in dubbio in vista delle prossime partite di campionato.

“La squadra ha ripreso gli allenamenti questa mattina, dopo la gara contro la Juventus. Al SSCN Konami Trining Center, gli azzurri si sono ritrovati per preparare la partita di Champions League contro il Braga, in programma martedì allo stadio Maradona alle ore 21”.

“I giocatori che ieri sono scesi in campo all’Allianz Stadium hanno svolto una seduta di scarico in palestra, gli altri si sono allenati in campo con un torello, riscaldamento e lavoro aerobico. Infine, esercizi di possesso palla e partitella finale a campo ridotto”.

Nel report della seduta odierna, il Napoli ha annunciato l’infortunio di Cajuste.

Napoli: infortunio Cajuste, le condizioni del centrocampista

Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del centrocampista del Napoli Jens Cajuste che ha rimediato un infortunio dopo la gara contro la Juventus.

“Gollini è rimasto a casa a scopo precauzionale, dopo un leggero stato influenzale. Mario Rui ha effettuato lavoro personalizzato in campo, mentre Cajuste s’è allenato a parte in palestra dopo il trauma distorsivo al ginocchio accusato nel corso della partita di ieri contro la Juventus”. Le condizioni fisiche del centrocampista saranno da valutare in vista della prossima gara del Napoli, che martedì affronterà in Champions League il Braga per l’ultima gara della fase a gironi.